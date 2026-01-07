Concluye con saldo blanco peregrinación y paseo de los Santos Reyes en Cajititlán

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó el recorrido de la peregrinación y el paseo en lancha de las imágenes de los Santos Reyes en Cajititlán, actividades que concluyeron con saldo blanco, resultado de la planeación anticipada, la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno y la participación responsable de habitantes y visitantes.

La festividad de los Santos Reyes inició el pasado 31 de diciembre con el novenario y se extiende a lo largo de enero, periodo en el que se registra una importante afluencia de personas. De acuerdo con estimaciones municipales, la participación total podría superar los dos millones de visitantes, consolidando esta celebración como una de las más relevantes en Jalisco por su dimensión religiosa y cultural.

Los festejos continuarán durante los próximos cuatro fines de semana, con la realización de misas, actividades religiosas, eventos culturales y espectáculos, lo que mantiene una alta concentración de visitantes en la delegación de Cajititlán.

Al respecto, el alcalde destacó el resultado positivo del operativo interinstitucional y la respuesta de la ciudadanía.

“Está mucho más organizada; nos pudimos coordinar mejor y con mayor anticipación con el gobernador, así como con el Ejército, la Guardia Nacional y las áreas operativas. Tenemos un Centro de Mando con 300 personas de planta. En la peregrinación participaron alrededor de 15 mil personas y, al momento, estamos rebasando las 400 mil personas, con la expectativa de cerrar el mes con más de dos millones de visitantes”, detalló.

La celebración de los Santos Reyes se ubica entre las cuatro festividades con mayor afluencia en el estado y es considerada la principal celebración no mariana en Jalisco. Para su desarrollo, el Gobierno Municipal desplegó un operativo integral de seguridad, movilidad, protección civil y servicios públicos.

Como parte de la tradición, las imágenes de Melchor, Gaspar y Baltazar recorrieron las calles del poblado y realizaron su emblemático paseo por la laguna de Cajititlán, donde miles de fieles participaron en el ritual para pedir prosperidad y un buen temporal para la región.