Guadalajara recibirá el Clásico de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona

Guadalajara volverá a colocarse en el escaparate mundial con la celebración del Partido de Leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona, que se disputará el 3 de marzo en el Estadio Akron. El encuentro reunirá a ex figuras de ambos clubes y promete convertirse en uno de los eventos deportivos más relevantes del año en la ciudad.

Anuncian el Partido de Leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona

La presidenta municipal, Vero Delgadillo, destacó que este espectáculo es resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos de Jalisco, Guadalajara y Zapopan, en conjunto con Ocesa. Subrayó que la ciudad cuenta con la capacidad organizativa y logística para albergar eventos de alto nivel que atraen la atención internacional.

Delgadillo resaltó además la profunda tradición futbolera de Jalisco y señaló que la realización de partidos de esta magnitud no solo fortalece el sentido de comunidad, sino que también genera una importante derrama económica y posiciona a la región como un referente deportivo y cultural.

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, afirmó que este tipo de encuentros consolidan la visión de Jalisco rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, al tiempo que refuerzan la aspiración de convertirse en la sede más representativa del país. En tanto, Marcelo Michel Leaño, impulsor del evento, confirmó la presencia de figuras como Rafael Márquez, Carles Puyol y Xavi Hernández por parte del Barcelona, así como Iker Casillas, Fernando Hierro y Fernando Morientes por el Real Madrid.

Finalmente, Carlos de la Torre, promotor de Ocesa Jalisco, estimó que la derrama económica rondará los 300 millones de pesos, debido a la afluencia de visitantes provenientes de fuera de la zona metropolitana. Durante la presentación del evento, realizada en rueda de prensa, ex jugadores como Rafa Márquez, Fernando Hierro y Fernando Morientes participaron de manera virtual y expresaron su entusiasmo por reencontrarse con la afición mexicana.