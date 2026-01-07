Localizaron a cinco jóvenes fugados de albergue; hay otros cuatro que siguen desaparecidos

Blanca Trujillo, vicefiscal de Personas Desaparecidas de Jalisco. Ya se emitieron las fichas de búsqueda de los cuatro menores de edad.

De los nueve menores de edad que se fugaron de dos albergues en Ixtlahuacán de los Membrillos, cinco ya fueron localizados y cuatro permanecen desaparecidos, confirmó la vice fiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas.

De los cuatro jóvenes no localizados, tres tienen “conflictos con la Ley”, según refirió la funcionaria estatal: dos por narcomenudeo y uno por robo calificado. El otro si está en calidad de víctima.

Blanca Trujillo agregó que se trabaja en la localización de los cuatro menores de edad, quienes tienen entre 16 y 17 años.

“Este grupo de cinco adolescentes que se fugan entre los días 3 y 4 de enero están localizados en su totalidad. Afortunadamente ya están resguardados de nueva cuenta y ya están a disposición de las autoridades competentes. Ahora bien, el caso en el que seguimos trabajando con acciones de búsqueda constantes y permanentes y así vamos a estar hasta que los localicemos, es el caso de cuatro jovencitos por separado, que se fugan de un albergue diferente al que estoy hablando en estos momentos. De los cinco ya localizados es un albergue y de los cuatro, es otro albergue diferente que se encuentra en el mismo municipio de Ixtlahuacán”, indicó.

El albergue del que se escaparon los cinco adolescentes de 14 y 15 años de edad, ya localizados se llama “Casa H. Hood Under The Tree Juvenil”, situado en la localidad de Buenavista, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. El otro sitio se llama “Comunidad Terapéutica Hacienda de los Niños La Piedra”, ubicado en el fraccionamiento La Barda Tirada, también del mismo municipio.

La vice fiscal dijo que los cuatro adolescentes no localizados se fugaron a finales de diciembre y es prioridad encontrarlos. Existe una carpeta de investigación abierta sobre este caso.