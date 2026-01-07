Ricardo Sánchez, Gustavo González y Tatiana Anaya, los tres aspirantes mejor calificados para ser Fiscal Anticorrupción

Neyra Godoy Rodríguez, presidenta del Comité de Participación Social. El informe se envió al gobernador Pablo Lemus para que defina una terna al cargo. La decisión final recae en el Congreso.

En forma unánime de sus cinco integrantes, el Comité de Participación Social (CPS) aprobó el informe que incluye la evaluación integral de los 30 aspirantes a convertirse en el próximo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Neyra Godoy Rodríguez, presidenta del CPS, informó que se revisaron las declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial de los 30 candidatos al cargo, se les pidieron constancias de no ser deudores de alimentos y contar con una hoja limpia de sanciones administrativas.

También se les solicitó un plan de trabajo sobre su posible gestión de siete años al frente de la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

“Fueron cuatro los rubros revisados: uno, requisitos de elegibilidad; dos, experiencia profesional y formación académica; tres, un diagnóstico y un plan de trabajo; cuatro, la dimensión de integridad, con un puntaje total de hasta 36 puntos. Esos fueron los elementos que estuvimos evaluando”, indicó.

El puntaje máximo fue de 36, aclaró Neyra Godoy, quien dijo que no se trata de calificaciones aprobatorias o no, sino de puntajes.

De los 30 aspirantes, los tres más altos correspondieron a

Ricardo Sánchez Beruben, con 34 puntos, quien fue coordinador estratégico del Gabinete de Seguridad, en la gestión del ex gobernador Enrique Alfaro. Le siguió Gustavo González Hernández, con 32 puntos, quien actualmente trabaja en la Fiscalía Anticorrupción federal y fue legislador local y federal por el PAN. En tercer sitio está Tatiana Anaya Zúñiga, quien recibió 31 puntos, ella es consejera jurídica del gobierno de Jalisco y fue consejera de la Judicatura.

La presidenta del CPS dijo que el informe con las 30 evaluaciones se va a enviar al gobernador Pablo Lemus, a quien le toca remitir una terna de aspirantes al Congreso local. Los 38 diputados deberán votar al nuevo fiscal anticorrupción de entre la terna, antes del 20 de enero.

“Una vez agotado el proceso interno de aprobación del informe el CPS tiene que notificar al gobernador del estado, notificar al Congreso del Estado, y por supuesto, nosotros lo que hacemos es notificar a los particulares y hacer pública la información a través de la página web del Comité de Participación Social”, subrayó.

El nuevo fiscal anticorrupción asumirá el puesto el 15 de febrero, quien recibirá el organismo de parte del fiscal saliente, Gerardo de la Cruz Tovar.