Uniformados tapatíos frustran secuestro virtual de estudiante en Guadalajara

Elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), frustraron un secuestro virtual en agravio de un estudiante, quien fue localizado sano y salvo y reunido con su familia en la Colonia Olímpica.

Policía de Guadalajara (Cortesía)

De acuerdo con la autoridad municipal, el reporte se recibió a través del C5 Guadalajara, donde se alertó sobre una persona no localizada, mientras que de manera simultánea los familiares del joven comenzaron a recibir llamadas telefónicas en las que se les exigía el pago de 300 mil pesos a cambio de su supuesta liberación.

Los oficiales acudieron con el reportante, quien informó que su hijo había salido de su domicilio y no había regresado, y que posteriormente comenzaron las amenazas y exigencias económicas por parte de los presuntos extorsionadores.

Ante la situación, el personal de la UBPD asesoró a la familia sobre el protocolo a seguir y recabó información sobre los lugares que el joven solía frecuentar. Con estos datos se implementó un dispositivo de búsqueda y despliegue operativo en la zona.

Como resultado del operativo, el estudiante fue localizado en el cruce de Bulevar Marcelino García Barragán y Fray Luis de León, donde se confirmó que se encontraba en buen estado de salud.

La víctima relató que recibió llamadas telefónicas en las que, bajo amenazas, fue obligado a salir de su domicilio y trasladarse a las inmediaciones de un centro comercial, donde los delincuentes le indicaron que se ocultara dentro de un baño, como parte del engaño utilizado en el secuestro virtual.

Tras el hallazgo, el caso fue turnado al Ministerio Público para dar seguimiento a la investigación correspondiente y deslindar responsabilidades.