Caen en el “Torito” 276 personas durante el periodo “Guadalupe-Reyes 2025-2026”

Alcoholímetro. 276 detenidos durante el periodo "Guadalupe-Reyes"

La Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Jalisco difundió el número de personas arrestadas durante el periodo “Guadalupe-Reyes 2025-2026”; el saldo fue de 276 detenidos y la aplicación de más de 90 mil pruebas de alcoholimetría, lo que significa un 35 por ciento más muestras recabadas que en las de la temporada 2024-2025.

El operativo formó parte del programa “Salvando Vidas” y se implementó del 12 de diciembre al 6 de enero en puntos estratégicos de la zona metropolitana de Guadalajara, lapso en el cual los agentes viales aplicaron 94 mil 296 pruebas de alcoholimetría, en contraste con el mismo periodo del 2024-2025, cuando se realizaron 69 mil 603 pruebas.

276 detenidos por alcoholemia durante el periodo "Guadalupe-Reyes"

El operativo “Salvando Vidas” se montó en turnos nocturno y diurno a partir del periodo “Guadalupe-Reyes”, es decir del 12 de diciembre de 2025 al 6 de enero de este 2026, según indicó el Comisario Vial, Jorge Alberto Arizpe García.

El funcionario precisó que aAdemás de las 276 personas detenidas por registrar más de 0.41 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, fueron retenidos 263 vehículos y sancionados otros 174 conductores, por tener niveles de entre 0.25 y 0.41 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

“La mejor recomendación que puede haber es que, si va a tomar, no debe de conducir, es lo mejor que puede hacer, si va a una fiesta, a un restaurante, mejor use los vehículos de alquiler o de plataforma”, enfatizó el Comisario Vial.

Se aseguraron 263 vehículos y se sancionó a otros 174 conductores, por tener niveles de entre 0.25 y 0.41 miligramos de alcohol por litro de aire espirado

MULTAS DE 16 MIL A 22 MIL PESOS

La Secretaría de Seguridad Jalisco recuerda que el operativo “Salvando Vidas” es una estrategia permanente de seguridad vial diseñada para prevenir accidentes, lesiones y muertes vinculadas con el consumo de alcohol.

Mediante pruebas aplicadas en puntos aleatorios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y el interior del estado, se identifica a conductores que superan los límites establecidos en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

La sanción económica va desde los 16 mil 971 hasta los 22 mil 628 pesos, o arresto inconmutable de 12 a 36 horas.

Los infractores son remitidos al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholemia (CURVA) y sus vehículos son retenidos conforme a los artículos 374 y 376 de la ley vigente.