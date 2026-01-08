Desde 2023, se definieron topes de velocidad a 50 kms por hora en avenidas urbanas

Señalamiento de 40 kilómetros por hora como máximo, en avenida Unión. Los topes de velocidad buscan salvar vidas, dijo Soto Morfín.

Tras la polémica que generó la reducción del tope de velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora, en avenida Vallarta, entre Niño Obrero y Periférico Poniente, conductores han referido que hay otras vías que tienen topes de velocidad bajos.

Es el caso de las avenidas Unión-Américas e Hidalgo, donde los señalamientos horizontales en el piso, establecen que no se puede circular más allá de los 40 kilómetros por hora.

Jesús Carlos Soto Morfín, director de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, explicó que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (de jurisdicción federal), expedida en 2022 y la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco, en 2023, fijaron el máximo de velocidad de 50 kilómetros por hora en avenidas urbanas.

Es hasta ahora que en algunas avenidas se está adecuando el balizamiento en las calles. Sin embargo, la disposición tiene vigencia desde hace más de tres años en las ciudades de todo el país y se han actualizado en forma paulatina en Guadalajara y otras metrópolis de la república.

El caso de Hidalgo y Américas-Unión se fijaron en 40 kilómetros por hora, según un recorrido por ambas vías. Ahí la señalización ya tiene tiempo que se cambió.

“En concepto, en criterio general, 50 kilómetros por hora en las vías principales -como máximo- eso es importante, la ley marca máximos. Eso quiere decir que puede haber menos, puede haber tramos donde se ponga a 40 kilómetros por hora. Por ejemplo, avenida Hidalgo, de López Mateos al centro de Guadalajara, donde está el bus bici, toda esa vialidad tiene un límite de 40 kilómetros por hora. Esto se hace porque hay diferentes contextos y entornos, que nos dicen si el límite tiene que ser menor a los 50, menor a los 30, incluso, menor a los 20 cuando hay entornos escolares”, dijo.

Las únicas avenidas urbanas que tienen un tope mayor son Periférico, en todos sus tramos y Lázaro Cárdenas, donde el máximo es de 80 kilómetros por hora.

“Hay otras vías, más allá de las primarias que son las de carácter regional, por ejemplo, Periférico, pero Periférico es muy parecido a una vía de acceso controlado, también tiene sus laterales, las laterales están en algunos tramos a 30, en otros a 40, según el contexto, y las centrales están a 80 kilómetros por hora. Lo mismo es Lázaro Cárdenas. Son las únicas dos vías a 80 kilómetros, las demás deberían estar a 50, tenemos varios tramos en la ciudad que todavía marcan 60, pero porque eso obedecía a la dinámica anterior de la publicación de la ley”, indicó.

La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) se hace cargo de las avenidas que conectan a dos o más municipios y los ayuntamientos se encargan de la señalización de vías primarias o secundarias internas.

Es importante establecer, dijo Soto Morfín, que los radares no se han modificado y siguen con el criterio de aplicar fotomultas, cuando se excede la velocidad de 60 kilómetros por hora, como es el caso de la avenida Vallarta, entre Niño Obrero y Periférico.