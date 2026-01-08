Entregan modernización integral de la carretera a El Zapote en Tlajomulco

La modernización integral de la carretera a El Zapote fue entregada por el Gobierno de Tlajomulco como parte de las obras viales que se realizan en el sur del municipio y en el entorno del aeropuerto. La intervención tuvo una inversión de 149.5 millones de pesos y forma parte de las acciones para mejorar la movilidad en el Corredor Chapala.

Durante el acto de entrega, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que se trata de una vialidad estratégica por su conexión con la avenida Adolf B. Horn y la carretera Guadalajara–Chapala. Afirmó que la obra no consistió únicamente en una rehabilitación superficial, sino en una reconstrucción completa.

“Y solo en esta carretera, 150 millones de pesos que pudimos invertir de manera multianual. ¿Qué significa? Que es una carretera que no solo se reconstruyó desde sus bases, sino que también va a contar con mantenimiento permanente durante los próximos dos años, para que se encuentre siempre en buen estado”, explicó el alcalde.

Velázquez Chávez también adelantó que se analiza la posibilidad de ampliar la vialidad a cuatro carriles en futuras etapas, con el objetivo de reforzar la conexión entre Chapala y Adolf B. Horn, considerando el proyecto de un ingreso sur al aeropuerto. “Imagínense lo importante que es conectar la carretera Chapala con Adolf B. Horn, que es por donde vamos a tener el ingreso sur del aeropuerto”, subrayó.

Entregan renovación carretera a El Zapote (CHAFF/Cortesía)

En la explicación técnica de los trabajos, el coordinador general del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, detalló que la carretera tiene una longitud de 7.5 kilómetros y fue reconstruida desde su base, con nueva estructura de pavimento y asfaltos. Además, indicó que se incorporaron elementos propios de una vialidad urbana.

“Ahora tiene todas las condiciones de una vialidad urbana. Esto es, ya cuenta con banquetas accesibles, cruceros seguros, alumbrado y arbolado, de manera que funcione tanto para las personas que cruzan o caminan por la vialidad, como para todos los vehículos del transporte público, de carga y las industrias que hacen uso de esta carretera”, señaló.

La modernización de la carretera a El Zapote se suma a las intervenciones realizadas en la carretera a Chapala y a los proyectos vinculados con el ingreso sur del aeropuerto, como parte de la red vial que da servicio a la Zona Valle y al sur del municipio.