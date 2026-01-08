Reconocen a jardineros de Guadalajara por su labor en el cuidado de áreas verdes

En el marco del Día del Jardinero, que se conmemora cada 6 de enero, el Gobierno de Guadalajara reconoció el trabajo que realizan las y los integrantes de la Dirección de Parques y Jardines, quienes se encargan del mantenimiento y conservación de las áreas verdes del municipio.

El titular de la dependencia, Javier Romo, informó que en Guadalajara existen 778 áreas verdes, entre parques, jardines, camellones y glorietas, las cuales están bajo el cuidado de 718 trabajadores, responsables del embellecimiento y preservación de estos espacios públicos.

Detalló que entre las labores que realizan se encuentran la poda de pasto, riego, recolección de basura, atención del arbolado, poda de árboles y descubrimiento de luminarias, además de brindar apoyo a otras dependencias municipales cuando se requiere.

Romo explicó que la Dirección de Parques y Jardines también colabora con la Dirección de Panteones, especialmente en fechas con alta afluencia como el Día de Muertos o el 10 de mayo, realizando trabajos de limpieza, desbroce y retiro de residuos en los cinco cementerios municipales.

De manera permanente, la dependencia atiende reportes ciudadanos relacionados con la caída de árboles y podas, labores que se intensifican durante el temporal de lluvias. En este sentido, el funcionario destacó que desde enero se lleva a cabo un operativo de podas preventivas con el objetivo de reducir riesgos para la población.

“Durante el temporal de lluvias el trabajo se intensifica, ya que atendemos la caída de árboles y trabajamos prácticamente las 24 horas del día para habilitar calles y retirar árboles que pueden afectar avenidas, vehículos o viviendas”, señaló.

Añadió que la Dirección de Parques y Jardines cuenta con un área de apicultura, encargada de atender y retirar de manera segura los enjambres de abejas que se reportan en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, Javier Romo indicó que los reportes relacionados con árboles caídos, enjambres y mantenimiento de áreas verdes pueden realizarse a través del 070 o del GuaZap al número 33 3610 1010, e hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar los espacios verdes, evitar tirar basura y respetar el arbolado y las zonas ajardinadas.