El IEPC solicitará $130 millones adicionales para organizar elección judicial y la votación intermedia 2027

La presidenta del IEPC precisó que en Jalisco se realizará la primera elección judicial en 2027. Del gasto total del IEPC para 2026, 80% corresponde al financiamiento a partidos ($513 millones).

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó en sesión extraordinaria de su Consejo, el Presupuesto de Egresos 2026 “en forma ajustada” relativo al gasto ordinario, ya que el Congreso local aprobó 9.7 millones de pesos menos, lo que equivale a 7% de reducción y es la misma cifra que se ejerció en 2025.

De esta forma, el IEPC ejercerá un gasto ordinario de 133 millones 690 mil 702 pesos este año.

El gasto fue aprobado en forma unánime por los consejeros electorales, presidido por Paula Ramírez Höhne, quien explicó que el Congreso avaló 647.6 millones del gasto total para el IEPC, donde se incluyen 513 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos (80% del total).

De esta cifra quedaron fuera 130.1 millones de pesos para comenzar con la organización de las elecciones intermedias de diputados locales y 125 alcaldes, además de la primera elección judicial, de jueces y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

“El decreto de presupuesto, que, si bien aprobó la totalidad de los recursos a los partidos políticos, no consideró los acuerdos y, por lo tanto, no aprobó la previsión presupuestal destinada a la organización del proceso electoral ordinario y para la elección judicial 2026-2027 que insisto, inicia este año. Es decir, en este momento, este Instituto no cuenta con los recursos mínimos necesarios para la organización de dichos procesos electorales”, precisó.

El proceso electoral de la primera elección judicial en Jalisco y las votaciones intermedias, van a comenzar en septiembre próximo y por ello, se va a solicitar ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, que se autorice una ampliación de 130 millones de pesos para ese fin.

“Este 2026 arranca el proceso electoral más grande y quizá el más complejo que se haya organizado en la historia de la entidad (estarán en disputa) 1,519 cargos de diputaciones y munícipes estarán en contienda y será necesario organizar una elección judicial concurrente inédita para Jalisco, con más de 300 cargos judiciales en juego, además de una reforma electoral de gran calado que, como todas y todos sabemos, está en puerta. Ante esto reto mayúsculo, no fueron aprobados los montos previstos por el Instituto para su debido funcionamiento ordinario”, dijo.

Los consejeros electorales Melissa Amezcua, Zoad García y Carlos Aguirre, respaldaron el pronunciamiento de la presidenta del IEPC y advirtieron que “la insuficiencia de recursos económicos puede comprometer la integridad de los procesos electorales de Jalisco”, en 2027.