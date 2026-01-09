Por no bajarlo en una parada prohibida, un pasajero agredió a un conductor de la ruta 622

De frente, aparece con camisa en tono oscuro el pasajero agresor. El conductor ya salió del hospital y se encuentra en casa, en recuperación.

Este jueves, minutos después de las 13 horas, un pasajero de la ruta T-18 (antes ruta 622) agredió con una manopla a un conductor, porque éste no lo bajó en una esquina, donde está prohibido por la Secretaría de Transporte (Setran)

Los hechos sucedieron en la avenida Olímpica, a la altura de la avenida Justo Corro, muy cerca del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), en Guadalajara.

El agresor dejó inconsciente al operador quien requirió siete puntos de sutura y tiene un fuerte hematoma en su ojo.

La ruta T-18 explicó que un usuario de cabello largo solicitó la parada que ya fue retirada por la Setran. El conductor le explicó al pasajero que no podía bajarlo ahí, porque ya han recibido sanciones por bajar a las personas en esa esquina. Le dijo que lo bajaría en la siguiente esquina, sin embargo, la persona de manera violenta se acercó al operador para retarlo a golpes. El chofer detiene la unidad, se bajó del camión y le indicó que viera a la distancia el disco de parada prohibida y es ahí es cuando lo golpea en el rostro y lo deja inconsciente tirado en el piso.

Eduardo Avilés, responsable de la ruta T-18 explicó lo siguiente:

“En este caso, el operador de la unidad le hace mención al usuario de que no es parada ahí, que lo va a bajar en la siguiente, que prácticamente es una cuadra. No era mucho. Desgraciadamente, como ahorita se encuentra el tema de la tarifa de por medio, el ambiente social está muy hostil hacia el operador, hacia los camiones. La gente en lugar de verlo como un beneficio social, lo ven como un perjuicio”, expuso.

El conductor fue hospitalizado con lesiones considerables. Ya está en su domicilio en recuperación.

La ruta T-18 pide a la autoridad que busquen al agresor para proceder legalmente.

“La persona se va corriendo y prácticamente vive por ahí, por Justo Corro, dio vuelta a la izquierda, se metió para la colonia y en se perdió. Por ahí vive. A nosotros lo que nos interesa es que se de a conocer ante la sociedad, porque ahorita las cosas están demasiado tensas y desgraciadamente, si no hacemos algo, van a haber este tipo de escaladas”, dijo Eduardo Avilés.

El conductor agredido una vez que se recupere, presentará una denuncia por la agresión y las lesiones que sufrió.