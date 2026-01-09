Guadalajara

El gobierno municipal entregó estímulos económicos a elementos de la corporación y confirmó la apertura de un proceso de promoción interna con criterios de evaluación objetiva

Tlaquepaque conmemora el Día del Policía y anuncia convocatoria de ascensos 2026

Por Samantha Lamas

En el marco del Día del Policía, el municipio de San Pedro Tlaquepaque realizó un acto conmemorativo para reconocer la labor de las y los elementos de la corporación municipal, así como para anunciar la publicación de la convocatoria de ascensos correspondiente a 2026.

Durante el evento, autoridades municipales entregaron 900 cheques a integrantes de la policía como reconocimiento a su desempeño y compromiso con la seguridad pública. Asimismo, se llevó a cabo la rifa de enseres domésticos como parte de las actividades organizadas por el gobierno local.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó el acto y señaló que el trabajo policial representa una responsabilidad social fundamental para el municipio, por lo que su administración continuará impulsando acciones orientadas a fortalecer y dignificar a la corporación.

En su mensaje, la alcaldesa anunció la publicación de la convocatoria para el concurso de grados 2026, la cual permitirá a las y los elementos que cumplan con los requisitos participar en un proceso de evaluación para aspirar a ascensos dentro de la corporación. Indicó que el procedimiento se realizará bajo criterios de objetividad, sin preferencias, y con el propósito de garantizar igualdad de oportunidades.

La convocatoria contempla la promoción a los grados de tercer oficial, segundo policía, primer policía y suboficial, entre otros, y estará abierta a quienes hayan cumplido con los méritos y condiciones establecidos en la normativa vigente.

