Tlaquepaque conmemora el Día del Policía y anuncia convocatoria de ascensos 2026

En el marco del Día del Policía, el municipio de San Pedro Tlaquepaque realizó un acto conmemorativo para reconocer la labor de las y los elementos de la corporación municipal, así como para anunciar la publicación de la convocatoria de ascensos correspondiente a 2026.

P

Durante el evento, autoridades municipales entregaron 900 cheques a integrantes de la policía como reconocimiento a su desempeño y compromiso con la seguridad pública. Asimismo, se llevó a cabo la rifa de enseres domésticos como parte de las actividades organizadas por el gobierno local.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó el acto y señaló que el trabajo policial representa una responsabilidad social fundamental para el municipio, por lo que su administración continuará impulsando acciones orientadas a fortalecer y dignificar a la corporación.

En su mensaje, la alcaldesa anunció la publicación de la convocatoria para el concurso de grados 2026, la cual permitirá a las y los elementos que cumplan con los requisitos participar en un proceso de evaluación para aspirar a ascensos dentro de la corporación. Indicó que el procedimiento se realizará bajo criterios de objetividad, sin preferencias, y con el propósito de garantizar igualdad de oportunidades.

La convocatoria contempla la promoción a los grados de tercer oficial, segundo policía, primer policía y suboficial, entre otros, y estará abierta a quienes hayan cumplido con los méritos y condiciones establecidos en la normativa vigente.