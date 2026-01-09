Vinculan a hombre por tentativa de feminicidio en Zacoalco de Torres

La Fiscalía del Estado informó que, con base en sus investigaciones, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Kevin Jair “N”, presunto responsable de intentar matar a una mujer en el municipio de Zacoalco de Torres.

La tentativa del crimen, según la Fiscalía, se registró el 28 de mayo de 2022, cuando el ahora imputado allanó el domicilio de la víctima, ubicado en calles de la cabecera municipal, y aprovechando que la mujer se encontraba dormida, intentó asfixiarla con un cordón de tela y con las manos.

“Las hijas de la víctima acudieron al auxilio tras escuchar los gritos de ayuda. Tras un forcejeo, lograron apartar al agresor, quien huyó del lugar. La víctima presentó lesiones físicas consistentes con estrangulamiento y escoriaciones en el cuello”, señaló la Fiscalía.

Agregó que e Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Regional con sede en Zacoalco de Torres, integró una carpeta de investigación y obtuvo la orden de aprehensión que fue cumplimentada por agentes investigadores, llevando al señalado ante la justicia.

“En la audiencia, esta representación social presentó los datos de prueba suficientes para acreditar la probable participación de Kevin Jair “N” en el delito de feminicidio en grado de tentativa, con las agravantes de odio y razones de género", señaló la dependencia estatal.

“El juez de control resolvió vincular a proceso al imputado e imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso, sin exceder los dos años. Además, otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria”, agregó la Fiscalía pero no precisó el motivo del delito.