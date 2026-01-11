Abre Tlaquepaque registro para bodas colectivas; se realizará el 14 de febrero

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque anunció la realización de la segunda edición de las Bodas de la Esperanza, una ceremonia colectiva de matrimonio civil que se llevará a cabo el próximo 14 de febrero en el Jardín Hidalgo, como parte de las actividades conmemorativas del Día del Amor y la Amistad.
El registro de parejas interesadas ya se encuentra abierto en las 15 oficialías del Registro Civil del municipio y permanecerá disponible hasta el 22 de enero, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.
El evento está dirigido a todas las parejas, sin distinción de género, y busca brindar certeza jurídica a quienes decidan formalizar su unión.
La ceremonia será encabezada por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, y se espera la participación de decenas de parejas que cumplirán con los requisitos establecidos por el Registro Civil.
Entre la documentación solicitada se encuentra el acta de nacimiento reciente de ambas personas contrayentes, identificaciones oficiales vigentes, la identificación de dos testigos mayores de edad, comprobante de domicilio en el municipio y la CURP de madres y/o padres.
En casos específicos, también se solicita documentación adicional para personas viudas, divorciadas o extranjeras.
Las autoridades municipales informaron que para mayores informes las personas interesadas pueden acudir a cualquiera de las oficialías del Registro Civil ubicadas en la cabecera municipal y en las distintas delegaciones de Tlaquepaque.
Con esta actividad, el Ayuntamiento busca facilitar el acceso al matrimonio civil y promover el reconocimiento legal de las familias en el municipio.
Oficialías del Registro Civil para mayores informes:
🏢 Oficialía No. 1: Avenida Las Torres #238, entre Alfareros y Francisco de Miranda.
📞 Teléfonos: 33 3635 4073, 33 3837 1375, 33 3837 1378 y 33 3838 1374.
🏢 Oficialía No. 2: Hidalgo #400, Zona Centro.
📞 Teléfono: 33 3562 7020.
🏢 Oficialía No. 3: Delegación Las Juntas, San Antonio y Orozco.
📞 Teléfono: 33 3675 7391.
🏢 Oficialía No. 4: Delegación Santa Anita, Privada Colón #4.
📞 Teléfono: 33 3686 0388.
🏢 Oficialía No. 5: Delegación Santa María Tequepexpan, Hidalgo #78.
📞 Teléfono: 33 3612 9987.
🏢 Oficialía No. 6: Delegación San Sebastianito, Morelos #26.
📞 Teléfono: 33 3601 1609.
🏢 Oficialía No. 7: Delegación Toluquilla, González Gallo #3.
📞 Teléfono: 33 3692 7337.
🏢 Oficialía No. 8: Delegación López Cotilla, Ramón Martínez #42.
📞 Teléfono: 33 3601 0267.
🏢 Oficialía No. 9: San Martín de las Flores, Vicente Guerrero #56.
📞 Teléfono: 33 3697 3495.
🏢 Oficialía No. 10: Delegación Tateposco, Francisco I. Madero #56.
📞 Teléfono: 33 3691 6409.
🏢 Oficialía No. 11: Delegación San Pedrito, Agua Dulce #145.
📞 Teléfono: 33 3600 2485.
🏢 Oficialía No. 12: Agencia La Ladrillera, Bella Vista #2990.
📞 Teléfono: 33 3606 5694.
🏢 Oficialía No. 13: Miravalle, avenida Cerro del Cuatro y Zapotlán.
📞 Teléfono: 33 3670 7191.
🏢 Oficialía No. 14: Loma Bonita, avenida Acueducto #4211.
📞 Teléfono: 33 3632 4087.
🏢 Oficialía No. 15: Francisco I. Madero, Guadalupe Victoria, entre Santa Lucía y San Antonio.
📞 Teléfono: 33 3367 9094.