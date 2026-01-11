Inicia operación albergue “Los Nenes de Tadeo” en El Salto

El Sistema DIF El Salto informó que ya se encuentra en operación el albergue “Los Nenes de Tadeo”, ubicado en la delegación de Las Pintas, un espacio destinado a brindar atención integral y protección a niñas y niños en situación de vulnerabilidad que se encuentran bajo la tutela del Estado.

La presidenta del DIF municipal, Montserrat Farías, explicó que el albergue atenderá principalmente a menores canalizados por la Delegación de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de El Salto, ya sea por situaciones de riesgo social o por procesos legales derivados de disputas familiares.

El inmueble cuenta con capacidad para recibir hasta 50 menores y está enfocado en la atención de primera y segunda infancia. Entre su equipamiento destaca un área especializada para recién nacidos, con cuneros y vigilancia permanente por personal capacitado las 24 horas del día.

Apertura casa albergue en El Salto (Cortesía)

Durante la inauguración del albergue estuvieron presentes la presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, y la presidenta municipal de El Salto, Nena Farías, quien impulsó el proyecto desde su planeación. Autoridades estatales y municipales destacaron que se trata de una de las instalaciones más completas en su tipo en Jalisco.

Montserrat Farías subrayó que la apertura de este espacio representa un avance significativo para el municipio, al permitir atender de manera directa a menores que antes debían ser canalizados a otros municipios.

“Hoy contamos con un lugar digno y seguro para atenderlos; este albergue se realizó con mucho esfuerzo, con ahorros y con una visión a futuro, pensando siempre en el bienestar y la protección de nuestras niñas y niños”, afirmó.

El Gobierno Municipal de El Salto señaló que con la operación del albergue se fortalece la política de protección de los derechos de la niñez, garantizando cuidado, acompañamiento profesional y un entorno seguro mientras se define la situación legal de cada menor.

Además, se informó que el albergue forma parte del rescate integral del complejo deportivo y DIF Las Pintas, un espacio que anteriormente se encontraba en abandono y que ahora cuenta con un domo para eventos públicos, una cancha de futbol rehabilitada y la proyección de nuevos espacios comunitarios para este año.