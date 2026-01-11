Presupuesto equilibrado y recaudación histórica permitirán acelerar obras clave en Tlajomulco: Quirino

La aprobación de un presupuesto equilibrado y el incremento en la recaudación de ingresos propios permitirán a Tlajomulco acelerar durante 2026 una serie de proyectos estratégicos enfocados en infraestructura, seguridad, salud y servicios públicos, informó el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez.

El alcalde explicó que la solidez financiera del municipio es resultado directo de la confianza ciudadana y del cumplimiento en el pago de contribuciones como el predial y el servicio de agua potable, lo que abre la posibilidad de concluir y poner en operación obras largamente esperadas.

Entre los proyectos prioritarios para este año se encuentran la apertura de dos nuevos Centros Administrativos, ubicados en el corredor Chapala y en avenida López Mateos, así como la nueva Comisaría, la Academia de Policía, la Cruz Verde y el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5).

“Son cinco proyectos prioritarios que queremos dejar bien equipados y funcionando al cien por ciento. La expectativa es que en el próximo trimestre puedan quedar ya inaugurados”, señaló el presidente municipal.

Obras estratégicas en Tlajomulco (Cortesía)

A estas obras se suma la construcción del nuevo Mercado Artesanal en la zona tradicional del municipio, concebido como un proyecto de impulso económico y de fortalecimiento de la identidad local.

En materia de servicios públicos, el alcalde informó que continuará el programa de modernización del alumbrado, con la instalación de 10 mil nuevas luminarias en zonas prioritarias como Zona Valle, la carretera a Chapala y el centro de Tlajomulco.

Para esta etapa se contempla una inversión estimada de entre 35 y 40 millones de pesos.

Velázquez Chávez destacó que las cifras récord en la recaudación permitirán realizar ajustes presupuestales a lo largo del año, con el objetivo de canalizar más recursos a infraestructura y servicios que impacten directamente en la calidad de vida de la población.