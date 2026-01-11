Protestan en Guadalajara contra alza al transporte público; reportan detenciones tras la marcha

Cientos de personas se manifestaron la tarde de este sábado en el centro de Guadalajara para protestar contra el incremento a la tarifa del transporte público, que pasará de 9.50 a 14 pesos a partir de abril próximo. Durante la movilización, colectivos denunciaron la detención de al menos cuatro participantes, mientras que autoridades estatales informaron que los asegurados portaban armas punzocortantes y presuntas drogas.

La protesta se llevó a cabo mientras el Gobierno de Jalisco anunciaba que el aumento para estudiantes será de 20 centavos, con lo que la tarifa quedará en cinco pesos. Los manifestantes iniciaron la marcha en el Andador Palestina Libre, a un costado del Museo de Arte de la Universidad de Guadalajara, y avanzaron hasta el Palacio de Gobierno.

Durante el recorrido, los participantes señalaron que la Comisión Tarifaria que aprobó el ajuste no tomó en cuenta a los usuarios ni el incumplimiento de los concesionarios para ofrecer un servicio eficiente. También cuestionaron el subsidio estatal que fijaría el pasaje en 11 pesos para la población en general, al considerar que su aplicación condicionada al uso de la tarjeta de débito “La Única” representa un mecanismo de control político.

Los inconformes criticaron además que la emisión de dicha tarjeta, cuyo costo al erario es de 5.45 pesos por unidad, haya sido asignada a la empresa Broxel SAPI de CV, la cual es investigada por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno del gobierno federal por presuntas irregularidades en la emisión de vales de despensa.

Al finalizar la movilización, colectivos denunciaron en redes sociales que algunos manifestantes fueron encapsulados por policías estatales cuando se retiraban del centro de la ciudad, y que al menos cuatro personas fueron detenidas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco informó que cuatro hombres mayores de edad, identificados como presuntos estudiantes, fueron detenidos al exterior de las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, luego de que ciudadanos reportaran una actitud agresiva. De acuerdo con el comisario general Juan González Castañeda, durante una inspección preventiva se les aseguraron dos armas punzocortantes, presunta droga sintética, así como latas de pintura y otros materiales para rayar establecimientos y la vía pública.

Las autoridades indicaron que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado, que determinará su situación legal. En tanto, los colectivos que participaron en la protesta anunciaron que buscarán frenar el incremento a la tarifa del transporte público mediante la presentación de amparos.