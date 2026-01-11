Reconocen labor ejemplar de 12 conductores del transporte público

Con el objetivo de visibilizar el buen desempeño y la vocación de servicio de quienes operan el transporte público, transportistas y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Transporte (SETRAN), reconocieron durante 2025 a 12 Conductores Modelo, seleccionados a partir de nominaciones realizadas por las propias personas usuarias.

Las y los operadores distinguidos laboran tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en ciudades medias del interior del estado. Como parte del reconocimiento, recibieron un diploma oficial y un viaje de tres días y dos noches, con todos los gastos pagados, a destinos de playa o sierra dentro de Jalisco, beneficio extensivo a un acompañante.

En esta edición fueron reconocidas tres mujeres y nueve hombres que prestan servicio en rutas y empresas como C62, Unibus Puerto Vallarta, Troncal 02 de Mi Macro Periférico, T01 18 de Marzo, Transbús El Salto, SITEUR, Transportes Urbanos Ochoa, Transporte Vanguardista, Ruta 632, Ruta 171 y Ruta T08.

El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, señaló que esta distinción busca incentivar las buenas prácticas de quienes cumplen su labor con profesionalismo, pese a las condiciones demandantes del oficio.

“Es una excelente forma de distinguir e incentivar a las y los buenos conductores, que para fortuna de las personas usuarias, son la mayoría y no siempre son apreciados, a pesar de lo difícil y pesado que resulta este oficio”, expresó.

La iniciativa surgió a inicios de 2025 por impulso de los empresarios del transporte y su sindicato, y fue respaldada por la SETRAN, que definió criterios de evaluación para reconocer a conductoras y conductores por su responsabilidad, trato y compromiso con la seguridad de las y los pasajeros.

Entre los requisitos para obtener el reconocimiento se encuentran no haber cometido infracciones a la Ley y Reglamento de Movilidad en los últimos 12 meses, contar con licencia vigente para transporte público, haber participado en cursos de capacitación y no registrar actas administrativas ni quejas por parte de la empresa donde laboran.

Las nominaciones ciudadanas valoraron aspectos como el trato respetuoso, la limpieza de las unidades, la atención a personas con discapacidad y la calidad general del servicio. El comité evaluador está integrado por representantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Jalisco, las empresas transportistas y la Secretaría de Transporte.

La iniciativa continuará durante 2026, por lo que las y los usuarios ya pueden postular a quienes consideren merecedores del reconocimiento correspondiente al mes de enero, a través de las redes sociales oficiales de la SETRAN o vía telefónica.