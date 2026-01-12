Arranca Jalisco coordinación con Municipios para el ejercicio de Recursos de Ayuda Federal 2026 en seguridad pública

Con la participación de 119 municipios de Jalisco y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), se llevó a cabo la primera reunión administrativa para el ejercicio de los Recursos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública 2026, con el objetivo de fortalecer la planeación, distribución y correcta aplicación de los fondos destinados al rubro.

Durante el encuentro, Alí López Castellanos, Director General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), subrayó la importancia de cumplir con los criterios de aplicación del fondo y reiteró el respaldo del organismo federal para el estado de Jalisco, a fin de garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos.

Por su parte, Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad en Jalisco, destacó que esta reunión representa un arranque sólido que permitirá obtener mejores resultados y una gestión más eficiente, con impacto directo en el fortalecimiento de la seguridad pública en los municipios.

En tanto, Lorena López Guízar, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, resaltó que el trabajo coordinado entre el CESP y los ayuntamientos ha permitido consolidar una comunicación más cercana y permanente con las autoridades municipales.

Como antecedente, informó que durante 2025 se entregaron 259 patrullas totalmente equipadas a municipios del interior del estado, además de realizarse 156 sesiones presenciales y 471 sesiones virtuales de los Consejos Regionales. También se impulsaron acciones de proximidad social como la primera carrera Jalisco Corre por la Paz, la entrega de más de 10 mil 500 juguetes mediante el programa Misión Sonrisa, y la implementación del programa de prevención social Semillas de Paz.

Durante la reunión, López Guízar presentó los criterios de aplicación de los Recursos de Ayuda Federal 2026, así como el Plan de Trabajo del CESP con los municipios, en el que destaca la propuesta de una convocatoria regional para la incorporación de nuevos policías y la implementación de una Estrategia Estatal de Prevención Homologada, orientada a optimizar el uso de los recursos municipales en materia de seguridad.

Finalmente, la Secretaria Ejecutiva del CESP reiteró que se mantendrá un acompañamiento cercano y permanente a través de los Consejos Regionales y Reuniones Trimestrales, para dar seguimiento puntual a la planeación, ejecución y comprobación de los recursos, así como a la profesionalización y evaluación continua de las corporaciones policiales.

Con estas acciones, el Consejo Estatal de Seguridad Pública avanza hacia un modelo unificado de gestión, con el propósito de fortalecer la seguridad pública en Jalisco mediante una estrategia sólida, coordinada y homologada.