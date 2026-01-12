Delitos por los que acusaban a 4 detenidos en marcha vs alza al transporte público no ameritan cárcel

Manifestación (TikTok)

Los cuatro jóvenes reportados como detenidos en el marco de la manifestación del pasado sábado 10 de enero en contra del aumento al precio del transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara, fueron dejados en libertad debido a que los posibles delitos en los que habrían incurrido no son castigados con prisión preventiva oficiosa.

La Secretaría de Seguridad Jalisco había informado que cuatro hombres mayores de edad, identificados como estudiantes, fueron detenidos afuera del edificio de la Universidad de Guadalajara, por un reporte ciudadano de que estaban en “actitud agresiva”.

A los señalados, agentes de la Policía del Estado les encontraron dos armas punzocortantes, y lo que aparentaba ser droga sintética, aparte de latas de pintura y otros materiales para grafitear.

Los cuatro arrestados fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado, en donde se dio a conocer que estaban señalados por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple, además que dos de ellos portaban navajas, pero esas presuntas conductas delictivas “no ameritan prisión preventiva” por lo que fueron dejados en libertad, “mientras se determina si la carpeta de investigación es judicializada o no”, lo que significa que el Ministerio Público analizará si remite el caso a un juez y entonces éste sería el encargado de abrir o no un proceso y emitir algún tipo de sanción para los acusados.

La marcha contra el alza al costo del pasaje del transporte colectivo se realizó el sábado pasado en el Centro Histórico de Guadalajara, con la participación de cientos de personas de varios colectivos y ligada a la Universidad de Guadalajara y con partidos políticos. Se prevén varias manifestaciones más en relación al tema.

Los manifestante del sábado 10, cuestionaron el subsidio estatal que fijaría el pasaje en 11 pesos para la población en general, al considerar que su aplicación condicionada al uso de la tarjeta de débito “La Única” representa un mecanismo de control político.

Criticaron tambien que la emisión de dicha tarjeta, cuyo costo al erario es de 5.45 pesos por unidad, haya sido asignada a la empresa Broxel SAPI de CV, la cual es investigada por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno del gobierno federal por presuntas irregularidades en la emisión de vales de despensa.

La protesta se llevó a cabo mientras el Gobierno de Jalisco anunciaba que el aumento para estudiantes será de 25 centavos, con lo que la tarifa quedará en cinco pesos.