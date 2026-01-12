Diputados entrevistarán esta semana a aspirantes a Fiscalía Anticorrupción de Jalisco

Sede de la Fiscalía Anticorrupción. El Congreso debe elegir al nuevo titular este mes.

Diputados de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso entrevistarán esta semana a los integrantes de la terna para elegir al Fiscal Anticorrupción del Estado de Jalisco. Se trata de la consejera jurídica del estado, Tatiana Anaya; el ex coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben; y Eduardo Cipriano Manzanilla, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud.

Los coordinadores de las bancadas de Hagamos y de Futuro en el Congreso, piden que el próximo titular de la Fiscalía Anticorrupción, garantice independencia del Ejecutivo, dijeron los diputados Tonatiuh Bravo Padilla y Tonantzin Cárdenas Méndez, en entrevistas por separado.

Sin embargo, la terna que envió el gobernador Pablo Lemus al Congreso, la integran tres personas ligadas a MC.

“Si hay alguno de los integrantes de la terna que en nuestra opinión garantice la objetividad y la independencia y la actuación correcta y adecuada de la Fiscalía Anticorrupción, lo vamos a proponer para votarlo, si no, la Ley prevé que, de no obtener dos tercios (de los 38 votos) se presenta una segunda terna por parte del titular del Ejecutivo”, explicó.

Por su parte, la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, dijo que revisarán los perfiles de los tres aspirantes a fiscal anticorrupción y si no tienen esa imparcialidad que se requiere para el cargo, votarán en contra de los candidatos al cargo.

“La Comisión de Justicia es la encargada de hacer estas entrevistas y creo que también de parte de la Junta de Coordinación Política llevarnos la tarea de, si no se cumplen con los requisitos sobre todo de imparcialidad, que sentido tendría hacer una votación. Al menos yo no estaría de acuerdo en votar a un perfil que sea totalmente afín y creo que vale la pena que más que nunca tengamos contrapesos en todas las áreas posibles”, argumentó.

El Congreso del Estado debe elegir al nuevo Fiscal Anticorrupción, este mes, ya que el nuevo titular debe asumir el cargo antes del 15 de febrero.