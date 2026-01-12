Morena Jalisco hará marcha y juicio de amparo para detener el alza a la tarifa del transporte

Érika Pérez García, presidenta estatal de Morena. Además de la marcha, se harán mesas de análisis con académicos y colectivos.

La dirigencia estatal de Morena anunció que aplicarán una estrategia legal y política para frenar el incremento de 9.50 a 14 pesos en la tarifa del transporte público.

La movilización #NoAlTarifazoNaranja incluye la participación de la militancia, para que salga a las calles a expresar el rechazo a tal decisión.

La presidenta estatal de Morena, Érika Pérez García, la diputada Candelaria Ochoa Ávalos y el senador Carlos Lomelí Bolaños, informaron que van a interponer un juicio de amparo colectivo, quejas ante el INE y harán una marcha masiva el 14 de febrero, a las 5 de la tarde, desde plaza Juárez a Palacio de Gobierno.

“Tenemos que organizarnos y tenemos que salir a la calle y tenemos que manifestar que el recurso con el que él (Pablo Lemus) sale a decir ‘yo voy a financiar’. No es él, son nuestros impuestos, es dinero que está dedicado a mejorar la calidad de vida de las y los jaliscienses. Y 1,200 millones de pesos (del subsidio) les firmo que, por lo menos 200 millones de pesos van a ir a la elección del 27”, subrayó.

En el pronunciamiento que hicieron los morenistas estuvieron presentes diputados locales y federales, así como regidores de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, así como la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas.

La legisladora Candelaria Ochoa, señaló que va a promover que el Congreso local presente una queja ante el INE, por el uso de la tarjeta para votar con fotografía, con fines políticos y sin protección de los datos personales de los ciudadanos.

“Yo decía que teníamos que interponer una queja como Congreso, por tres motivos. Una, porque no está consultando al Congreso el cambio de programas y de recursos; dos, porque es ilegal que esté solicitando la credencial del INE, y tres, porque está mintiendo con la tarifa. Es falso que la tarifa que entra en acción el 1 de abril, esté con los datos de 2025, lo hicieron con los datos de 2024”, dijo.

La diputada federal de Morena, Claudia García, propuso que se atienda el problema de fondo del transporte y se “estatice” el sistema de transporte público en la ciudad.

“Y este modelo, es un modelo privado, un modelo donde una parte del costo lo subsidia siempre el gobierno, que eso trae bastantes problemas y donde los dueños de los camiones no tienen incentivos para mejorar este servicio. El resultado es que los únicos que ganan son los concesionarios y los costos siempre los pagan las y los ciudadanos”, manifestó.

La presidenta de Morena Jalisco agregó que este partido realizará mesas de análisis con académicos, colectivos y usuarios de transporte, para construir un nuevo modelo de transporte público para el Área Metropolitano de Guadalajara.