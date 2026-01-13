Anuncia Sergio Chávez apertura de área de hemodiálisis en Hospital Tonalá Centro

El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, anunció la próxima apertura de la sección de hemodiálisis del Hospital Tonalá Centro, programada para el 12 de marzo, así como la puesta en marcha del área de prevención de hipertensión y diabetes durante el mes de abril.

El anuncio se realizó en el marco de la inauguración del Banco de Ropa y Enseres Domésticos y del Banco de Alimentos Guadalajara, ubicados en la delegación de la colonia Jalisco, donde el alcalde destacó que en Tonalá existen alrededor de tres mil personas que requieren tratamiento de hemodiálisis para poder mantenerse con vida.

Chávez Dávalos subrayó que la apertura de estos servicios de salud representa un avance importante para atender una de las principales problemáticas médicas del municipio, al acercar tratamientos especializados a la población que más lo necesita.

Apertura de Tienda Banco de Ropa y Enseres (Cortesía)

Abren Banco de Ropa y Enseres Domésticos

En el mismo evento, se inauguraron el Banco de Ropa y Enseres Domésticos y el Banco de Alimentos Guadalajara, proyectos orientados a dignificar la vida de miles de familias y de organizaciones civiles sin fines de lucro. Estos espacios operan con el apoyo del Gobierno de Tonalá, que otorgó en comodato el inmueble donde se ubican.

La tienda se localiza en el Centro Cultural Colonia Jalisco, en la calle Atotonilco el Alto número 3, un punto considerado estratégico para facilitar el acceso de la comunidad a productos en buen estado y a precios accesibles.

Entre los artículos disponibles se encuentran ropa y calzado para toda la familia, enseres domésticos, blancos, juguetes, electrónica, artículos de belleza, deportivos, bolsos y papelería, entre otros.

De acuerdo con autoridades municipales, esta iniciativa busca fortalecer la economía familiar y mejorar la calidad de vida de la población, mediante la suma de esfuerzos entre el gobierno municipal, la iniciativa privada y asociaciones civiles, esquema que se prevé replicar en otras zonas del municipio, particularmente en el sur de Tonalá.