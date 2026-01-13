Arranca Tlajo obras de rehabilitación en cabecera municipal; tendrá inversión de casi 10 mdp

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, dio el arranque formal a dos obras estratégicas en la cabecera municipal, con una inversión conjunta de 9.9 millones de pesos, orientadas a mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias del municipio.

El primer arranque se realizó en la calle Javier Mina, en la colonia Patria, donde el alcalde destacó que el presupuesto municipal permitió una distribución equitativa de recursos para atender zonas prioritarias, bajo un enfoque de justicia social.

“Pudimos hacer un presupuesto extendido en todas las zonas del municipio, con justicia social, que llegue también a donde más se necesita. Esta calle va a quedar en las mejores condiciones posibles, ya que por su pendiente se trabajará con concreto y piedra ahogada, para que no sea resbalosa ni para los vehículos ni para las personas”, señaló.

La obra en esta vialidad contempla la rehabilitación de la superficie de rodamiento con empedrado zampeado, la construcción de banquetas con accesibilidad universal, la incorporación de redes hidrosanitarias, alumbrado público y arbolado, en una longitud de 215 metros, con una inversión de 4 millones de pesos.

Entrega de tarjetas del programa Salud Cerca de Ti (Cortesía)

Durante el evento también participó la presidenta honorífica del Sistema DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman, quien entregó 100 tarjetas del programa Salud Cerca de Ti, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios médicos gratuitos para las familias de la zona.

Posteriormente, como parte del proyecto de renovación del Centro Histórico de Tlajomulco, el presidente municipal presentó la rehabilitación integral de la calle Hidalgo, en un tramo aproximado de 110 metros, desde la calle Flaviano Ramos hasta Melchor Ocampo, con una inversión de 5.9 millones de pesos.

El director de Obras Públicas, Celso Álvarez, informó que los trabajos tendrán una duración estimada de dos meses e incluirán la modernización de la infraestructura hidrosanitaria, pavimentación en concreto estampado, accesibilidad universal, señalamiento, alumbrado público, reforestación y mejora de la imagen urbana.

Detalló que también se realizará la renovación del sistema sanitario y se dejará preparada la infraestructura para el reordenamiento del cableado, con el objetivo de consolidar una imagen integral del Centro Histórico y reducir las afectaciones a la ciudadanía durante la ejecución de la obra.