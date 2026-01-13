Capturan a una de las mujeres acusadas de envenenar a músico de mariachi

Presunta narcotizadora deberá responder por homicidio y robo calificados

Una mujer presuntamente involucrada en la muerte por intoxicación de un músico de mariachi, fue detenida por agentes de la Fiscalía de Jalisco. Yoana Lizbeth “N” debe responder por los delitos de homicidio calificado y robo calificado en agravio de un hombre al que, junto con otras mujeres, narcotizó en un convivio para hacerlo perder la conciencia y apoderarse de su teléfono celular, cartera y otras pertenencias de valor.

Los hechos quedaron al descubierto la mañana del domingo 3 de agosto de 2025, cuando en una finca situada cerca del cruce de las calles Alfredo Carrasco y Ricardo Palmerín, en el Barrio de San Andrés, municipio de Guadalajara, amaneció muerto el músico de aproximadamente 60 años de edad.

Junto a él se hallaba otro hombre, de 45 años, que tenía una golpe en la cabeza y presentaba síntomas de intoxicación, pero no recordaba a cabalidad lo que había sucedido.

La Fiscalía del Estado inició las investigaciones y dejó en claro que los dos hombres integraban la misma agrupación musical y que en la víspera después de que acudieron a un evento, estuvieron departiendo, en un comercio de la Colonia San Rafael, con cuatro mujeres a quienes acababan de conocer .

Ya de madrugada, el ahora occiso, el hombre de 45 años y otro amigo, acordaron con las recién conocidas, continuar el convivio en casa de uno de aquéllos, en el Barrio de San Andrés, a donde se trasladaron, y ahí, las mujeres les insistieron en que estuvieran ingiriendo más alcohol.

“A la mañana siguiente, cuando una de las víctimas despertó se dio cuenta de que uno de sus amigos no reaccionaba, mientras que el otro detectó que varias de sus pertenencias ya no se encontraban”, señaló la Fiscalía.

Añadió que a la llegada de los servicios médicos se confirmó que el hombre que no reaccionaba había perdido la vida, y con la autopsia y dictámenes periciales se determinó que falleció por un edema cerebral y pulmonar por intoxicación.

Se presume que las cuatro mujeres son delincuentes que operan como narcotizadoras o “goteras”, porque intoxican a sus víctimas vertiendo gotas para los ojos en sus cervezas y demás bebidas, todo para robarlos; sin embargo, cuando la dosis se excede puede provocar la muerte, como en este caso.

El Ministerio Público pudo identificar a Yoana Lizbeth “N” como una de las presuntas homicidas y ladronas, por lo que solicitó a un juez su captura, la cual fue concedida, y agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión se encargaron de arrestarla.

La señalada como narcotizadora fue detenida en la Colonia Jalisco, municipio de Tonalá, para ser trasladada al complejo penitenciario de Puente Grande, en donde quedó a disposición del Juzgado Décimo Quinto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial.