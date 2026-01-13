Jalisco tendrá un enero más cálido por efecto de “La Niña”

. .

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), dependiente del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara, informó en rueda de prensa que Jalisco registrará temperaturas más cálidas durante enero de 2026, debido a la influencia del fenómeno de La Niña. Estas condiciones podrían extenderse al menos durante el primer trimestre del año.

El doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del IAM, explicó que el pronóstico mensual muestra un incremento de entre 0.5 y un grado centígrado por encima de la norma histórica. “El balance general será un mes más cálido de lo normal; ésta sería la radiografía del mes de enero. Pero aclaramos que se trata de promedios: las condiciones puntuales deben consultarse diariamente en el IAM”, señaló.

Fenómeno de “La Niña”

López Reyes detalló que el comportamiento climático se debe a las aguas frías del Pacífico ecuatorial y tropical, propias de La Niña, que se mantendrán al menos hasta marzo. Sin embargo, los modelos internacionales anticipan que hacia la primavera se registrará un cambio hacia la neutralidad, con temperaturas dentro de lo normal.

Precipitaciones anómalas

El IAM prevé lluvias puntuales en febrero con acumulados de entre 10 y 20 milímetros, superiores a los registros históricos de 5 a 10 milímetros para ese mes. El maestro Julio Zamora Salvador, también meteorólogo del instituto, recordó que diciembre pasado presentó acumulados de entre 30 y 50 milímetros en zonas montañosas y costeras, además de temperaturas por encima de la media en 1 a 1.5 grados, especialmente en las regiones Valles, Costa, Sierra Occidental y Norte.

Semana con mañanas frías

Aunque el pronóstico general es de un enero más cálido, López Reyes adelantó que durante la presente semana persistirán las bajas temperaturas al amanecer en casi todo el estado, salvo en la costa. Las máximas oscilarán entre 21 y 23 grados. A partir de la próxima semana, se espera un repunte tanto en mínimas como en máximas, siguiendo la tendencia cálida observada en diciembre. (Con información de la UdeG)