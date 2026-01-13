Presenta Quirino ante ingenieros el Programa Anual de Obra Pública 2026 para Tlajo

El Gobierno de Tlajomulco presentó ante integrantes del Colegio de Ingenieros de Jalisco el Programa Anual de Obra Pública 2026, una agenda estratégica sustentada en la planeación técnica, la continuidad de proyectos y el uso responsable de los recursos públicos, con el objetivo de consolidar la infraestructura municipal y acompañar su crecimiento urbano.

Durante el encuentro, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez destacó que este programa permitirá incrementar de manera significativa la inversión en obra pública, gracias a finanzas sanas y a la confianza ciudadana reflejada en una recaudación histórica.

El alcalde señaló que para 2026 se prevé alcanzar hasta 450 acciones de obra, lo que representa un nivel de ejecución sin precedentes en el municipio.

“Hoy podemos decir con claridad que en Tlajo estamos haciendo seis veces más obras públicas que en otros años. Vamos a sumar más de tres mil millones de pesos de inversión en estos primeros años, con proyectos estratégicos que darán continuidad al desarrollo del municipio”, afirmó.

Velázquez Chávez subrayó que la mayoría de las obras se ejecutarán con recursos propios, resultado del manejo responsable de las finanzas y de una ciudadanía que cumple con sus contribuciones al ver reflejados sus impuestos en mejoras directas a su entorno.

El Programa Anual de Obra Pública 2026 contempla el avance y consolidación de proyectos clave como nuevos Centros Administrativos, el C5, la Academia de Policía, la Comisaría, la Cruz Verde, así como obras emblemáticas como el nuevo Mercado Cultural y de Artesanías y el primer Parque Metropolitano de Tlajomulco.

El presidente municipal agregó que el presupuesto será distribuido de manera equitativa en las ocho regiones del municipio, con el objetivo de atender rezagos, fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Tlajomulco.