Proponen diputadas reunir firmas para pedir un referéndum y frenar alza al transporte

Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas. La meta es llevar las firmas antes del 26 de enero.

Una vía para echar abajo el aumento de 9.50 a 14 pesos en la tarifa del transporte público, es reunir firmas para que mediante un referéndum se consulte a la población si está de acuerdo o rechaza el acuerdo que firmó el gobernador Pablo Lemus para avalar el tarifazo.

Las diputadas de Futuro, Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, anunciaron que van a recabar 0.05% de firmas del Listado Nominal de Electores de Jalisco, equivalente a 3 mil 362 firmas de ciudadanos para pedirle al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que aplique el referéndum en el estado.

Las firmas deben presentarse ante el organismo electoral, a más tardar el 26 de enero, esto es, un mes después de que se publicó el tarifazo en el periódico oficial del estado.

Tonantzin Cárdenas dijo que “activaremos un recurso ciudadano, es decir que podamos lograr firmas. Que toda esa rabia que existe en las calles, en los usuarios, estaremos pidiéndole su firma”, precisó.

La coordinadora legislativa de Futuro también va a plantear que la Contraloría Estatal revise el contrato opaco de la Tarjeta Única con la empresa Servicios Broxel.

A su vez, la legisladora Mariana Casillas, pidió a los estudiantes no quedarse pasivos, luego de que se anunció que pagarán cinco y no siete pesos. Ese logro es insuficiente para contar con un servicio de transporte eficiente, dijo.

“Invitar a los compañeros universitarios a que sigan organizándose, que, a pesar de que se les autorizó una tarifa de cinco pesos, no es suficiente, traicionar a la clase trabajadora de Jalisco es no seguir saliendo a marchar todos los días, solamente porque el subsidio a los universitarios ya está completo. Negarlo es negar que quienes venimos de la Universidad pública no se lo debemos a la fuerza de trabajo de las personas de Jalisco o del país y que necesitamos que justamente sean recíprocos a este hecho”, argumentó.

Las legisladoras van a insistir para que el Congreso reforme la ley y se logre una nueva integración del Comité Técnico Tarifario, en el que se incluya a los estudiantes, así como a los usuarios del Tren Ligero, Mi Macro y las rutas regulares.