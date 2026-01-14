Instalan módulos de prerregistro para tramitar la Tarjeta La Única en Jalisco

Con el objetivo de facilitar el trámite de la Tarjeta La Única, el Gobierno de Jalisco instaló módulos de prerregistro en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y municipios cercanos, con el fin de acercar este servicio a la población interesada.

Las autoridades estatales informaron que los módulos se encuentran habilitados en dependencias gubernamentales, centros educativos, espacios institucionales y recaudadoras, distribuidos de manera estratégica para atender a personas de distintos municipios y zonas de la ciudad.

El prerregistro permite a las y los ciudadanos avanzar en el proceso para obtener la Tarjeta La Única, herramienta que busca unificar y facilitar el acceso a programas y servicios estatales. En el caso de menores de edad, el trámite cuenta con requisitos específicos que pueden consultarse en los canales oficiales.

Módulos de prerregistro disponibles

INEEJAD

Calle José Guadalupe Zuno Hernández #2091, Col. Obrera, Guadalajara

Avenida Chapultepec, esquina con José Guadalupe Zuno Hernández

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Miguel Blanco 883, Zona Centro, Guadalajara

José Guadalupe Zuno No. 2315, Col. Americana

Centros de Justicia para las Mujeres

Álvaro Alcázar 5869, Jardines Alcalde, Guadalajara

Benjamín Cerda 778, San Pedro Tlaquepaque

Calle Distrito Federal 175, Col. Chulavista, Tlajomulco

Avenida Federalismo #1524, Guadalajara

UTJ

Calle Luis J. Jiménez 577, Col. Primero de Mayo, Guadalajara

COBAEJ

Camino Real a Colima 3815, San Pedro Tlaquepaque

Avenida Copalita #20, Col. Lomas de San Gonzalo

David Roldán 40, Col. La Laja, Zapotlanejo

Tlajomulco de Zúñiga S/N, Jalisco IV Sección, Tonalá

Calle Antonio Caso #199, Col. Basilio Vadillo, Tonalá

Paseo de los Naranjos S/N, Col. Mesa de los Ocotes, Zapopan

Camino a la Piedra 87, Col. Álvaro Obregón, San Pedro Tlaquepaque

Constitución #10, Tlajomulco de Zúñiga

Callejón Zúñiga S/N, San Miguel Cuyutlán, Tlajomulco

Av. Primavera 315, El Ranchito

Margarita Maza de Juárez S/N, Col. Rinconada del Auditorio, Zapopan

Puerto Salina Cruz 1818, Col. Miramar, Zapopan

Ciudad Judicial Estatal, Av. Periférico Poniente Manuel Gómez Morin 7255, Bajío II, Zapopan

Av. Fray Antonio Alcalde 1351, edificio C, Miraflores, Guadalajara

Otras dependencias

FIPRODEFO: Calle Bruselas 626 int. 3, Col. Moderna, Guadalajara

Secretaría de Turismo: Paseo Degollado 105, Zona Centro, Guadalajara

FEPAJ: Avenida La Paz 2114, Col. Lafayette, Guadalajara

CODE: Boulevard Marcelino García Barragán 1820, Col. Atlas, Guadalajara

Recaudadoras

Recaudadora 000: Ramón Corona 65, Zona Centro, Guadalajara

Recaudadora 003: Av. Circunvalación y Artesanos, Col. Oblatos, Guadalajara

Recaudadora 005: Av. Circunvalación División del Norte S/N, Jardines Alcalde, Guadalajara

Recaudadora 114: Calle Ramón Corona 356, Zapopan

Recaudadora 133: Av. López Mateos Sur 5150, Unidad Administrativa Las Águilas, Zapopan

Las autoridades invitaron a la población a acudir al módulo más cercano para realizar su prerregistro y mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre los requisitos y pasos para concluir el trámite de la Tarjeta La Única.