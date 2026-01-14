Instalan módulos de prerregistro para tramitar la Tarjeta La Única en Jalisco

Con el objetivo de facilitar el trámite de la Tarjeta La Única, el Gobierno de Jalisco instaló módulos de prerregistro en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y municipios cercanos, con el fin de acercar este servicio a la población interesada.
Las autoridades estatales informaron que los módulos se encuentran habilitados en dependencias gubernamentales, centros educativos, espacios institucionales y recaudadoras, distribuidos de manera estratégica para atender a personas de distintos municipios y zonas de la ciudad.
El prerregistro permite a las y los ciudadanos avanzar en el proceso para obtener la Tarjeta La Única, herramienta que busca unificar y facilitar el acceso a programas y servicios estatales. En el caso de menores de edad, el trámite cuenta con requisitos específicos que pueden consultarse en los canales oficiales.
Módulos de prerregistro disponibles
INEEJAD
- Calle José Guadalupe Zuno Hernández #2091, Col. Obrera, Guadalajara
- Avenida Chapultepec, esquina con José Guadalupe Zuno Hernández
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
- Miguel Blanco 883, Zona Centro, Guadalajara
- José Guadalupe Zuno No. 2315, Col. Americana
Centros de Justicia para las Mujeres
- Álvaro Alcázar 5869, Jardines Alcalde, Guadalajara
- Benjamín Cerda 778, San Pedro Tlaquepaque
- Calle Distrito Federal 175, Col. Chulavista, Tlajomulco
- Avenida Federalismo #1524, Guadalajara
UTJ
- Calle Luis J. Jiménez 577, Col. Primero de Mayo, Guadalajara
COBAEJ
- Camino Real a Colima 3815, San Pedro Tlaquepaque
- Avenida Copalita #20, Col. Lomas de San Gonzalo
- David Roldán 40, Col. La Laja, Zapotlanejo
- Tlajomulco de Zúñiga S/N, Jalisco IV Sección, Tonalá
- Calle Antonio Caso #199, Col. Basilio Vadillo, Tonalá
- Paseo de los Naranjos S/N, Col. Mesa de los Ocotes, Zapopan
- Camino a la Piedra 87, Col. Álvaro Obregón, San Pedro Tlaquepaque
- Constitución #10, Tlajomulco de Zúñiga
- Callejón Zúñiga S/N, San Miguel Cuyutlán, Tlajomulco
- Av. Primavera 315, El Ranchito
- Margarita Maza de Juárez S/N, Col. Rinconada del Auditorio, Zapopan
- Puerto Salina Cruz 1818, Col. Miramar, Zapopan
- Ciudad Judicial Estatal, Av. Periférico Poniente Manuel Gómez Morin 7255, Bajío II, Zapopan
- Av. Fray Antonio Alcalde 1351, edificio C, Miraflores, Guadalajara
Otras dependencias
- FIPRODEFO: Calle Bruselas 626 int. 3, Col. Moderna, Guadalajara
- Secretaría de Turismo: Paseo Degollado 105, Zona Centro, Guadalajara
- FEPAJ: Avenida La Paz 2114, Col. Lafayette, Guadalajara
- CODE: Boulevard Marcelino García Barragán 1820, Col. Atlas, Guadalajara
Recaudadoras
- Recaudadora 000: Ramón Corona 65, Zona Centro, Guadalajara
- Recaudadora 003: Av. Circunvalación y Artesanos, Col. Oblatos, Guadalajara
- Recaudadora 005: Av. Circunvalación División del Norte S/N, Jardines Alcalde, Guadalajara
- Recaudadora 114: Calle Ramón Corona 356, Zapopan
- Recaudadora 133: Av. López Mateos Sur 5150, Unidad Administrativa Las Águilas, Zapopan
Las autoridades invitaron a la población a acudir al módulo más cercano para realizar su prerregistro y mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre los requisitos y pasos para concluir el trámite de la Tarjeta La Única.