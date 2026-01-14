Por una discusión, descuartizó y enterró bajo cemento a su propio padre

Descuartizó y enterró bajo cemento a su padre

Un juez consideró determinantes los datos de prueba presentados por la Fiscalía del Estado para vincular a proceso a un sujeto acusado de descuartizar a su propio padre y luego enterrarlo bajo cemento para que nadie lo encontrara.

Jairo Jahir “N” se encuentra preso en el reclusorio de Puente Grande por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares agravada, el cual conlleva una pena mayor a la de un homicidio calificado.

De acuerdo con lo que narró la Fiscalía, todo sucedió entre los días 22 y 23 de enero del 2024, en un domicilio ubicado en la Colonia La Cofradía, del municipio de Tonalá, en donde el imputado sostuvo una discusión con su padre que derivó en una agresión física.

El señalado “golpeó a la víctima en el cráneo hasta causarle la muerte y posteriormente lo habría fragmentado y ocultado el cuerpo en bolsas debajo de una plancha de concreto, sobre la cual colocó estiércol”, añadió la dependencia estatal.

La familia denunció la desaparición, lo que dio origen a diversos trabajos de investigación que permitieron localizar el cadáver de la víctima días después e identificar al probable responsable, aunque estuvo prófugo casi dos años.

Por la gravedad del delito, el juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplirse durante todo el proceso penal. Asimismo, estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria mientras se dicta una sentencia.