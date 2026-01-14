Se reforzará gasto del Instituto de Ciencias Forenses y de la Comisión de Búsqueda de Personas en 2026

Candelaria Ochoa, diputada de Morena. Presentó resultado de sus gestiones, en rueda de prensa, en el Congreso.

Las áreas de Ciencias Forenses, Atención a Víctimas y en la Búsqueda de Personas no tienen pretextos para ofrecer mejores resultados en 2026, advirtió la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, quien dijo que a partir de peticiones que hizo a finales del año pasado junto con colectivos de familiares, se logró incrementar el Presupuesto Estatal 2026 en las áreas referidas.

Por ejemplo, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) recibirá un incremento de 50 millones de pesos, para llegar a un total de 542 millones de pesos.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas tendrá un incremento de 22 millones de pesos, con lo cual ejercerán 105 millones de pesos.

“Esta crisis no puede enfrentarse sin políticas públicas de prevención y sin presupuestos suficientes. Por eso, en el Presupuesto de Egresos propuse reforzar financieramente los programas relacionados con la protección del estado para la seguridad y la vida de las mujeres, para la Comisión de Búsqueda de Personas, para el sistema de ciencias forenses y el programa de investigación ministerial en casos de desaparición”, precisó.

Candelaria Ochoa expresó que Jalisco atraviesa por una crisis humanitaria en materia de violencia y desaparición de personas y la asignación de mayor presupuesto en este año, debe reflejarse en mejorar la atención a las familias de desaparecidos y en la identificación de cuerpos que permanecen en el área de ciencias forenses.

Lo que no se pudo lograr fue la asignación de 50 millones de pesos para atender la prevención del cáncer de mama. Actualmente, siete de cada diez mujeres que han tenido cáncer de mama, no recibieron atención preventiva, explicó la diputada.

Las áreas de atención a víctimas contarán con 22 millones de pesos para garantizar acompañamiento jurídico y psicológico y se logró una bolsa de diez millones de pesos para fortalecer los programas de protección ante los casos de violencia de género, en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.