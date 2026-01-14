Guadalajara

La Unidad Estatal de Protección Civil se mantiene atenta monitoreando el territorio

Sin afectaciones por temblor frente a costas de Jalisco

Por Lino González Corona
Tembló cerca de las costas de Jalisco

Este miércoles 14 de enero por la mañana ocurrió un temblor de 4.4 muy cerca de las costas de Jalisco; la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (PC Jalisco) reporta que no se han reportado afectaciones.

El epicentro del movimiento telúrico fue a 6.8 kilómetros al norte de Cabo Corrientes, a una profundidad de 6 kilómetros, según reportó PC Jalisco. La hora quedó registrada a las 7:18 am.

“Hasta el momento, no se reportan afectaciones y se mantiene el monitoreo permanente”, agregó la corporación estatal.

El temblor se percibió en municipios como Cabo Corrientes, Tomatlán y Puerto Vallarta. Algunos hospitales públicos y del IMSS fueron evacuados pero poco después regresaron a sus actividades normales.

PC Jalisco se dice atenta a cualquier eventualidad y reiteró sus recomendaciones que debemos tener en cuenta cuando se suscita un sismo.

1.- Mantén la calma y ubícate en una zona segura, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

2.- No corras ni empujes; evita usar elevadores.

3.-Si estás en la calle, aléjate de postes, cables y fachadas; si conduces, detente en un lugar seguro.

Lo más relevante en México