Sin afectaciones por temblor frente a costas de Jalisco

Tembló cerca de las costas de Jalisco

Este miércoles 14 de enero por la mañana ocurrió un temblor de 4.4 muy cerca de las costas de Jalisco; la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (PC Jalisco) reporta que no se han reportado afectaciones.

El epicentro del movimiento telúrico fue a 6.8 kilómetros al norte de Cabo Corrientes, a una profundidad de 6 kilómetros, según reportó PC Jalisco. La hora quedó registrada a las 7:18 am.

“Hasta el momento, no se reportan afectaciones y se mantiene el monitoreo permanente”, agregó la corporación estatal.

El temblor se percibió en municipios como Cabo Corrientes, Tomatlán y Puerto Vallarta. Algunos hospitales públicos y del IMSS fueron evacuados pero poco después regresaron a sus actividades normales.

PC Jalisco se dice atenta a cualquier eventualidad y reiteró sus recomendaciones que debemos tener en cuenta cuando se suscita un sismo.

1.- Mantén la calma y ubícate en una zona segura, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

2.- No corras ni empujes; evita usar elevadores.

3.-Si estás en la calle, aléjate de postes, cables y fachadas; si conduces, detente en un lugar seguro.