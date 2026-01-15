2 mil 200 millones en obras públicas para Guadalajara

El gobierno municipal que encabeza Vero Delgadillo invertirá 2 mil 200 millones de pesos en obra pública en 2026, lo que fue anunciado ayey y confirmó la intención de que Guadalajara viva una etapas de obras importantes en el año del mundial.

La renovación de calles será una de las prioridades de la administración de Delgadillo, lo mismo que la recuperación y mantenimiento de los espacios públicos y recreativos.

Al presentar el Plan Anual de Obra Pública 2026 –bajo el lema Le Pone Corazón a la Ciudad– Delgadillo explicó que el programa de obra encuadra en la visión “La Ciudad que te Cuida” y que consolida los tres pilares del Gobierno:

Seguridad de Proximidad;

Mejores Espacios y Servicios Públicos,

y la Política Social con Enfoque de Cuidados.

“Para nosotros la infraestructura y la obra pública no es solo un ornamento es una forma de construir ciudadanía”, señaló en presencia de los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.

Vero

“Vamos a tener la tajada más grande del pastel en calles”, indicó, “arrancamos con las vialidades de acceso a la Ciudad, que claro, conectará con las actividades del mundial, las más importantes de Guadalajara, y después nos iremos para el sur, para el oriente y otros puntos importantes”.

Otra prioridad, es la recuperación y mantenimiento de los espacios públicos y recreativos. A este rubro, informó la Presidenta, se destinarán más de 436 millones de pesos.

Con este recurso, dijo, se busca intervenir puntos estratégicos que fortalezcan el tejido social y fomenten la construcción de comunidad.

Vero Delgadillo adelantó un programa de intervención de espacios centrales de gran actividad para la urbe.

Es necesario mejorar el equipamiento social existente, se señaló, por lo que a este rubro se destinarán 265 millones de pesos que ayudarán a fortalecer las Comunidades de Cuidado.

“Tenemos 267 espacios públicos, entre bibliotecas, estancias, mercados, parques y unidades deportivas. Así las organizamos para que toda la comunidad tenga algo qué hacer y a dónde ir”, comentó la alcaldesa, “es así que diseñamos las Comunidades de Cuidados, que lo que hacen es racionar la infraestructura pública que ya tiene el municipio para que todos reciban servicios”.

Vero agregó que se está gestionando ante el Gobierno del Estado para que, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública se pueda intervenir la Cruz Verde Francisco Ruiz, ubicada en la zona de Medrano.

La Presidenta refirió que en el Plan se da continuidad a proyectos clave como la iluminación de las unidades habitacionales, el fortalecimiento de los Senderos Seguros en los entornos escolares, entre muchos otros.