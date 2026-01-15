Cayó en Aguascalientes, presunto homicida de regidora y ex candidata de MC a la alcaldía de Teocaltiche

Presunto feminicida

Uno de los presuntos responsables del asesinato de la regidora de Teocaltiche Cecilia Ruvalcaba Mercado, fue aprehendido en Aguascalientes, según informó este jueves la Fiscalía de Jalisco.

“A través de la Vicefiscalía en Investigación Regional, Antonio “N” fue ubicado en Aguascalientes y detenido mediante la ejecución de una orden de aprehensión en su contra, señalado como presunto partícipe de estos hechos que se investigan bajo el protocolo de feminicidio”, indicó la dependencia estatal.

La orden de arresto en contra de Antonio “N” fue cumplimentada con el apoyo de elementos de Aguascalientes en compañía de Policías de Investigación de Jalisco, en una localidad conocida como Ladrillera de los Arellano, según se informó.

La víctima, quien compitió para la alcaldía de Teocaltiche, como candidata de Movimiento Ciudadano en las últimas elecciones locales, fue asesinada en los primeros minutos del viernes 9 de mayo de 2025, mientras cubría su turno en el hospital comunitario de la Colonia Santa Fe, del municipio de Teocaltiche, en donde fungía como jefa de enfermeras.

Ceci Ruvalcaba con el ex candidato presidencial de MC Jorge Máynez

El crimen fue cometido por un grupo de hombres armados que irrumpió en el sanatorio, amagó al personal y uno de los empistolados disparó contra Cecilia Ruvalcaba, quien según la Fiscalía del Estado tenía 44 años de edad y recibió dos impactos de bala. Luego huyeron dejando en la escena de los hechos dos casquillos de bala.

Con el atentado que cobró la vida de Cecilia Ruvalcaba, ex candidata a la alcaldía, actual regidora y jefa de enfermeras del hospital comunitario, sumaban nueve funcionarios del ayuntamiento asesinados en 2025 en Teocaltiche, entre los que se cuentan a cuatro policías municipales privados de la libertad en febrero de ese año y encontrados luego en varias bolsas; una agente vial y otro agente local muerto a tiros en distintos hechos; los homicidios del comisario Ramón Grande Moncada y de José Luis Pereida Robles, Secretario General del Ayuntamiento y presidente del PRI municipal.

La Fiscalía no ha precisado el móvil del feminicidio de la regidora.