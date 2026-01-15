El Congreso aprueba petición para que se haga un Referéndum sobre alza a la tarifa de Transporte Público

La votación en la sesión extraordinaria del Congreso. El bloque opositor votó a favor del referéndum.

Con 21 votos a favor y cero en contra, el Congreso de Jalisco aprobó solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y Popular del Estado, a convocar a un referéndum para consultar a la población si aprueba o rechaza el acuerdo que autoriza el incremento de 9.50 a 14 pesos en la tarifa de transporte.

El tema generó un debate intenso, que provocó la salida silenciosa de las diputadas de MC, así como de dos legisladores del PVEM y dos del PRI (éstos al momento de la votación), quienes pretendían romper el quorum y suspender la sesión extraordinaria del pleno. Aún así, los 21 representantes de Morena, Futuro, PAN, PT y Hagamos, votaron y avalaron la propuesta que presentaron las legisladoras de Futuro, Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas.

La decisión final sobre si procede legalmente realizar la consulta a los electores la deberá tomar el Consejo de Participación Ciudadana, integrado por 16 personas. Si avalan el referéndum, la organización le tocaría hacerla al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Tonantzin Cárdenas, diputada de Futuro, señaló que al titular del Ejecutivo “le incomoda y le da miedo las personas organizadas del pueblo de Jalisco”. Añadió que están por llegar a las 7 mil firmas en dos días desde que se habilitó la plataforma digital por parte del IEPC.

Antes de que la bancada de MC se saliera de la sesión, la diputada Alejandra Giadans argumentó que el referéndum no va a proceder legalmente.

“La iniciativa que proponen las diputadas de Futuro, plantean algo totalmente ilegal, que está fuera de las facultades del Congreso, ya que el Referéndum que están solicitando ellas es respecto a un acuerdo, respecto a un acto en el que el Congreso claramente no tiene facultades”, respondió.

Por parte de la bancada de Morena, habló la diputada Candelaria Ochoa, quien subrayó lo siguiente: “El aumento al transporte es un atraco a las familias jaliscienses que Movimiento Ciudadano ha mandado a las orillas a vivir y que además les ofrecen un transporte deficiente, caro e inseguro”.

Durante la sesión, también se aprobó llamar a comparecer a los secretarios de Transporte, Diego Monraz, y de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, propuesta que hicieron los legisladores de Hagamos.

Habla el diputado Enrique Velázquez: “Este acuerdo lo vamos a votar a favor, por una sencilla razón: porque el artículo 19 fracción 15 que habla de que los actos del gobernador, pueden irse a referéndum. Lo vamos a hacer, vamos a dar la batalla jurídica”, aseguró.

Al final, la bancada de MC regresó a la sesión, en la que perdieron todas las votaciones referentes a oponerse al aumento a la tarifa del transporte público.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) definió que la comparecencia de los titulares de Transporte y de Hacienda Pública, ante el Congreso, se realizará el jueves 22 de enero a las 11 de la mañana.