Estrena el Congreso de Jalisco nuevo sistema de votación; costó $11.2 millones

Nuevo sistema electrónico de votación en las 38 curules. Incluye dos pantallas gigantes para visualizar cómo votó cada representante.

En la primera sesión del pleno del Congreso de 2026, se estrenó el nuevo sistema electrónico de votación que incluye dos pantallas gigantes, en donde se registra la asistencia de los 38 legisladores y cada votación durante las sesiones del pleno.

El nuevo sistema también comprende un servidor central de votación, 38 pantallas de votación con micrófonos de varilla corta en cada una de las curules de los representantes populares, informó el secretario general del Congreso, Eduardo Martínez Lomelí, quien precisó que el nuevo software y las pantallas, tuvieron un costo de 11 millones 234 mil pesos.

“Hoy estamos estrenando un nuevo sistema de votación, es un sistema holandés que utiliza la ONU, la OTAN y más de 25 países de Europa, en donde como pudieron observar, se está integrando y se conforma de muchos aditamentos, los mas visibles las nuevas pantallas en cada una de las 38 curules, la propia mesa y por supuesto, esas dos grandes pantallas que servirán para dar claridad a las votaciones, para que los ciudadanos -a través del canal Parlamento- para quien esté aquí presentes, ustedes los medios de comunicación, puedan presenciar que se votó, cómo se votó”, explicó.

El secretario general del Congreso informó que ya se restauró la oficina de la diputada del PRI, Alondra Fausto, dañada el 15 de noviembre, durante la manifestación de la Generación Z, convocada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En esa protesta se dañó la puerta principal de Palacio Legislativo, la puerta del Museo de Sitio y las oficinas J1 y J2, correspondientes a los legisladores Alondra Fausto y Aurelio Fonseca.

También se trabaja en la restauración de la puerta de madera del ingreso principal.

“Todo lo que fue derivado de las manifestaciones, estamos haciendo un trabajo extraordinario para que a través del INAH hay un seguro por la protección que tiene este Palacio Legislativo no le cueste y lo asume el seguro. Pueden revisar la oficina de la diputada Alondra que ya se encuentre completamente renovada, hoy estamos instalando la ventana”, expuso.

Durante la sesión legislativa se aprobó reformar el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2025, en donde se reasignaron 12.5 millones de pesos para el pago de salarios a personal eventual.

El sistema anterior de votación tenía una antigüedad de 20 años.