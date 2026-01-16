Cometió feminicidio y dejó el cadáver embolsado, cerca de la Visitaduría del MP; ya está detenido

Detenido por feminicidio

Con una orden de aprehensión en mano, agentes de la Fiscalía del Estado detuvieron a Daniel “N”, quien presuntamente cometió el delito de feminicidio en agravio de la mujer con la que mantenía una relación sentimental.

El crimen habría sido cometido el 20 de septiembre de 2022, cuando la víctima acudió al domicilio que compartía con el ahora detenido, en la Colonia Guadalupana, municipio de Guadalajara, para retirar sus pertenencias y dar por terminada la relación.

Al parecer la mujer decidió dejar al presunto porque era víctima de violencia reiterada por parte de él. Sin embargo, el ahora detenido la agredió sexualmente y la privó de la vida mediante asfixia por estrangulación.

Tras el asesinato, el hombre introdujo el cuerpo de la víctima en bolsas de plástico y fue a dejarlo abandonado en la Colonia Observatorio, en la Calle Francisco Tejeda, cerca del cruce con Tamaulipas, frente al templo de Jesús Niño, a unos metros del edificio de Visitaduría y Jurídico de la Fiscalía del Estado, y próximo a la zona de otros edificios públicos y gubernamentales como el Foro de Arte y Cultura y el Instituto de Pensiones de Jalisco.

El cadáver fue descubierto ahí alrededor de las 13:20 horas del 21 de septiembre de 2022, tras reportes de vecinos en torno a que un bulto emitía olores fétidos.

Después de que se dejó en claro que se trataba de los restos de una mujer, el Ministerio Público inició las investigaciones que permitieron identificar a Daniel ‘’N’’ como presunto causante del delito y solicitar en su contra un mandamiento judicial para detenerlo, el cual fue cumplimentado en la Colonia Mezquitán, del Municipio de Guadalajara, por agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión,

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Sexto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.