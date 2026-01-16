DIF Zapopan arranca cursos 2026 para adolescentes y jóvenes en el CALUC

Con el objetivo de impulsar el desarrollo artístico, recreativo y formativo de adolescentes y jóvenes, el Sistema DIF Zapopan inició el año con una amplia oferta de cursos 2026 a través del Centro Artístico, Lúdico y Cultural (CALUC), los cuales se imparten de manera gratuita y están dirigidos a población de 14 a 25 años de edad.

3er aniversario CALUC DIF Zapopan (Cortesía)

Durante el presente año, el CALUC tiene programado impartir 180 talleres, distribuidos en cuatro ciclos a lo largo de 2026. El primero se desarrollará de enero a marzo, seguido por el ciclo de abril a junio, posteriormente los cursos de verano en julio y agosto, y finalmente el periodo de septiembre a diciembre, lo que permitirá el ingreso continuo de participantes durante todo el año.

La oferta académica se divide en diversas áreas que incluyen música, deportes, cocina, arte, audiovisuales y talleres de formación general, con el propósito de brindar opciones integrales que fomenten tanto la creatividad como el desarrollo de habilidades personales y sociales.

Entre los talleres disponibles se encuentran guitarra, batería, canto, teclado, box, voleibol, basquetbol, postres, cocina japonesa, dibujo, serigrafía, fotografía, animación, poesía y costura, además de otras actividades diseñadas para responder a los intereses de las juventudes zapopanas.

3er aniversario CALUC DIF Zapopan (Cortesía)

Al finalizar cada ciclo, las y los participantes tendrán la oportunidad de mostrar lo aprendido mediante eventos de clausura, que podrán incluir conciertos, competencias deportivas, rallies, bazares gastronómicos, exposiciones, bazares artísticos o concursos, dependiendo del taller cursado.

Las inscripciones pueden realizarse en línea a través de https://linktr.ee/caluc o de forma presencial en las instalaciones del CALUC, ubicadas en Luis Quintero 670, colonia Quintas del Federalismo, en el municipio de Zapopan. Para mayor información, el DIF Zapopan puso a disposición el teléfono 33 2793 1662, con atención de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas.

El CALUC es un espacio que opera durante todo el año y está enfocado en restituir y proteger los derechos de adolescentes y jóvenes, mediante actividades que promueven la inclusión, el aprendizaje y la participación comunitaria.

Para completar el proceso de inscripción, se requiere presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, tres fotografías tamaño infantil y una identificación oficial, ya sea del propio inscrito si es mayor de edad o de la madre, padre o tutor responsable en caso de menores de 18 años.