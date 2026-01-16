En coordinación con el Gobierno de México, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” a familias del municipio, en un evento realizado en la delegación de Toluquilla.

Gobierno de México y Tlaquepaque entregan tarjetas de la Beca “Rita Cetina” a familias del municipio (Cortesía)

En el acto participaron el titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en Jalisco, Miguel Ángel Moreno Badajos, así como el delegado de la Secretaría de Educación Pública en el estado, Alberto Villa Villegas, quienes destacaron la importancia de estos apoyos para garantizar la permanencia de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo.

Ante cientos de familias beneficiarias, la alcaldesa señaló que México atraviesa un proceso de transformación profunda, impulsado por una visión humanista encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. En ese sentido, subrayó que la Beca “Rita Cetina” es ahora universal, lo que significa que ya no está limitada a unos cuantos, sino que busca generar condiciones de bienestar para todas y todos.

“Las niñas, niños y jóvenes no solo son el futuro, sino el presente de nuestra nación. Por ello, las becas y los apoyos educativos son un derecho para todas y todos”, enfatizó la presidenta municipal.

Laura Imelda Pérez Segura afirmó que el Gobierno de la Ciudad de la Esperanza trabaja con la convicción de procurar el bienestar de las niñas, niños y jóvenes del municipio, y destacó que las tarjetas de la beca “Rita Cetina” permitirán que estudiantes de educación básica, pertenecientes a escuelas públicas o de modalidad escolarizada y provenientes de familias de escasos recursos, permanezcan en las aulas y concluyan sus estudios en San Pedro Tlaquepaque.

“En San Pedro Tlaquepaque lo tenemos muy claro; por ello nos sumamos a estos esfuerzos y lo seguiremos haciendo”, expresó.

La presidenta municipal informó además que a partir del 1 de febrero se instalará un Centro de Atención para Becas del Bienestar (CABB) en la Delegación de Toluquilla, con el objetivo de acercar y facilitar los trámites relacionados con estos apoyos educativos para las familias del municipio.

Por su parte, Miguel Ángel Moreno Badajos explicó que las becas que actualmente se entregan corresponden al nivel secundaria, y adelantó que a partir del próximo mes iniciarán las asambleas informativas para que niñas y niños de nivel primaria también puedan incorporarse al programa de la Beca “Rita Cetina”.

“Hoy entregamos un apoyo para que, como madres y padres, puedan ver realizados los sueños de sus hijas e hijos y los acompañen en su formación académica desde la primaria hasta la universidad”, destacó.

El funcionario subrayó que, gracias a la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Federal, Tlaquepaque contará con un Centro de Atención para Becas del Bienestar en Toluquilla, lo que permitirá a las familias realizar sus trámites sin necesidad de trasladarse a otros municipios, acercando así los beneficios de los programas sociales.

Finalmente, se informó que el próximo lunes 19 de enero continuará la entrega de tarjetas de la Beca “Rita Cetina” en la colonia Ladrillera.