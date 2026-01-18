Abundan detenciones y “levantones” en torno a rifas colombianas, pero no judicializan casos

En dos semanas del día 4 al 18 de enero, la Zona Metropolitana de Guadalajara ha sido escenario de casos en los que por lo menos ocho personas de origen sudamericano han sido arrestadas y otras seis “levantadas” presuntamente por la delincuencia organizada, ya sea por estar relacionadas con las denominadas rifas colombianas, la extorsión o el cobro de préstamos “gota a gota” y la operación de “minicasinos” o maquinitas tragamonedas.

Sin embargo, estas personas no han sido indagadas a fondo ni vinculadas a proceso por tales actividades ilícitas, que incluso de manera oficial se ha informado, son una de las líneas de investigación en torno a la masacre del pasado 29 de diciembre en los límites de las Colonias Santa Eduviges y Residencial Victoria, en donde murieron tres personas incluido el comerciante del Mercado de Abastos Alberto Prieto Valencia, por un comando de 30 sicarios que hicieron casi 2 mil disparos.

SEIS MIEMBROS DE UNA FAMILIA “LEVANTADOS”

La noche del pasado 5 de enero, en Colinas de Tonalá, fueron privadas de la libertad por un grupo armado un hombre, su pareja sentimental, el hijo de ambos y tres varones más, originarios de Colombia.Dos de ellos tenían situación legal en México, otros dos ya tenían vencida su documentación y el otro se hallaba de ilegal en el país.

El 6 de enero el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró que la desaparición de esa familia de sudamericanos tenía que ver con el cobro de recursos del sistema de préstamos por “goteo”, pero al siguiente día, esto fue descartado por la la Vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, quien aseguró que las víctimas negaron estar involucradas o dedicarse a actividades ilícitas.

Los seis extranjeros fueron dejados en libertad por sus captores el 6 de enero a las 14:00 horas aproximadamente, e igual negaron ante la Fiscalía conocer a Alberto Prieto Valencia, luego de que éste fuera mencionado como involucrado en las rifas colombianas o los préstamos “gota a gota”.

Oficialmente, las seis personas “levantadas” no aportaron mayor información y aseguraron dedicarse a actividades legales, pero según informó la Vicefiscal, decidieron que iban regresar a su país, “por propia voluntad”.

Arturo "N" y Andrés "N" capturados en Valle de los Molinos

DETIENEN A DOS COLOMBIANOS Y UN VENEZOLANO; SE LOS LLEVA MIGRACIÓN

El 7 de enero, autoridades estatales capturaron en la Colonia Valle de los Molinos, de Zapopan, a dos hombres por presunto cobro de dinero mediante engaños.

Según se informó, los detenidos identificados como Arturo “N” y Andrés “N” se ostentaron como originarios de Colombia y como no acreditaron su legal estancia en el país, fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), aparentemente sin que se les investigara por delito alguno.

Casi a la par, fue arrestado cerca del Mercado de Abastos, en Guadalajara, Dainer “N”, quien dijo ser venezolano y tampoco pudo comprobar su situación legal migratoria, por lo que también, sin investigación mayor de por medio, aparentemente, fue llevado al INM.

CAE OPERADOR DE “MINICASINOS” Y TAMBIÉN SE LO LLEVA MIGRACIÓN

El 9 de enero hubo la detención de otro extranjero que oficialmente, no aportó mayores datos y quedó en manos del INM.

La captura de Daniel “N”, alias “El Parce”, de 26 años, se llevó a cabo en un operativo interinstitucional en el que participaron fuerzas federales, la Policía Metropolitana, la Comisaría de Zapopan y la Policía del Estado; el arresto también fue en Valle de los Molinos.

Se dijo que un análisis de inteligencia apuntó al uso de máquinas tragamonedas en los esquemas de los denominados préstamos “gota a gota” y las “rifas colombianas”, y que se identificó a un presunto operador que se autodenominaba “El Parce’’.

El sujeto de 26 años y originario de Colombia, no acreditó su legal estancia en el país, por lo que fue remitido a la sede del Instituto de Migración.

DETIENEN A OTROS CUATRO

Cuatro personas que presuntamente extorsionaban a comerciantes con cobros de los préstamos conocidos como “gota a gota”, fueron detenidos este último fin de semana.

En la Colonia Americana fue aprehendida Danna Paola “N”, de 23 años, cuando iba en motocicleta por las proximidades de la Calzada del Federalismo y la Calle López Cotilla, junto con un sujeto identificado como Giovanni “N”, tras una denuncia anónima en la que se aseguró que los dos exigían mediante amenazas el pago de préstamos con intereses altos.

La mujer traía ocho envoltorios de “crystal” y por ello la entregaron al Ministerio Público, mientras que a su acompañante, que resultó ser colombiano con estancia ilegal en México, se le puso a disposición del INM.

Danna Paola fue detenida en la Colonia Americana, en Guadalajara

Los otros detenidos el fin de semana fueron identificados como Juan “N”, de 37 años, y Klide “N”, de 27, quienes son conocidos como “Juan & Clyde”.

Ellos fueron aprehendidos en Avenida Revolución y la Calle 28 de Enero, del Barrio de Analco, porque amedrentaban a comerciantes para exigirles pagos relacionadas con rifas y préstamos en la Zona Centro y en San Juan de Dios. Ambos iban a ser puestos en manos del INM. No se ha informado si hubo investigación sobre delitos del fuero común en los que estarían involucrados.

Y APARTE: VINCULAN A 9 PISTOLEROS; NO QUEDAN EN PRISIÓN

Nueve personas detenidas en un operativo la noche del 10 de diciembre de 2025, portando ocho armas de fuego, quedaron vinculados a proceso por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, según dio a conocer recientemente la FGR.

El grupo que presuntamente podría pertenecer a una célula del crimen organizado, se hallaba en la vía pública y fue aprehendido en un despliegue encabezado por agentes de la Comisaría de Guadalajara apoyados por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Jalisco, luego de que a través del sistema C5 se detectó que se encontraban armados, en el cruce de la Avenida Hacienda La Calera y la Calle Miguel Noriega, en la Colonia Heliodoro Hernández Loza, al oriente de la capital del estado.

Elementos del Grupo Lobos y del Escuadrón Motorizado Gamas, así como fuerzas federales y estatales, les aseguraron ocho pistolas, 10 cargadores, 132 tiros útiles para los calibres nueve milímetros y .380, además de ocho celulares.

Pistoleros detenidos en Guadalajara

César “R”, Víctor “C”, Gabriel “S”, Óscar “M”, Bryan “R”, Ángel “C”, Ismael “C”, Jonathan “F” y Nicxia “E”, fueron entregados a la Fiscalía Federal de la República, la que los envió a un juez especializado, quien los vinculó a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Sin embargo, la FGR omitió si quedaron en prisión preventiva, por lo que lo más probable es que se encuentran en libertad independientemente de si pertenecen a una organización criminal y si sus armas fueron utilizadas en algún evento criminal.