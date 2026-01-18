Atiende SIOP ajustes durante la puesta en operación del estacionamiento de la Plaza de la Liberación

. .

Con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento durante la etapa de puesta en operación, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) mantiene una supervisión permanente en el estacionamiento subterráneo de la Plaza de la Liberación, ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara.

Ajustes en sistema hidráulico

Durante el proceso de operación se detectaron fugas temporales derivadas de la interconexión entre el sistema de alimentación de agua antiguo y el nuevo sistema hidráulico. Dichas incidencias fueron atendidas y reparadas oportunamente, sin que se registrara afectación estructural ni riesgo para las personas usuarias o sus vehículos.

La SIOP realizó labores inmediatas de revisión y verificación del sistema, además de implementar medidas preventivas de operación para garantizar condiciones adecuadas de servicio tanto en el estacionamiento como en el espacio público circundante.

Garantías y responsabilidad de las empresas

La dependencia precisó que, conforme a los contratos celebrados, todas las obras ejecutadas cuentan con garantías vigentes, por lo que cualquier defecto, falla o ajuste será atendido y reparado por las empresas responsables, asegurando que la infraestructura opere en óptimas condiciones y al 100 por ciento de su capacidad.

Las empresas jaliscienses encargadas de los trabajos cumplen con los estándares de calidad, probidad y supervisión establecidos, lo que permite atender este tipo de ajustes sin costos adicionales para el erario.

Compromiso

La SIOP continuará con el monitoreo del funcionamiento, el seguimiento de la operación y la verificación del desempeño del sistema hidráulico, como parte de su compromiso de ejecutar infraestructura pública con responsabilidad, atender las inquietudes ciudadanas y garantizar el adecuado servicio de las obras entregadas.(Angélica Villanueva)