Atienden y liberan venado cola blanca rescatado en zona urbana de Zapopan

Especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) brindaron atención especializada a un ejemplar de venado cola blanca que fue rescatado en el poblado de Santa Ana de Tepetitlán, en el municipio de Zapopan, el cual presentaba un evidente estado de agotamiento.

Tras recibir el reporte, personal capacitado acudió al sitio para realizar una valoración inicial, en la que se determinó que se trataba de una hembra adulta en buena condición corporal, aunque con signos de agotamiento excesivo.

De acuerdo con el diagnóstico, el ejemplar pudo haber sido perseguido por perros, lo que habría provocado que saliera del Bosque La Primavera e ingresara a una zona urbana.

Al respecto, Luis Alberto Cayo Cervantes, director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco, explicó que “el ejemplar presentaba un agotamiento excesivo, lo que nos indica que probablemente fue correteado por perros, provocando que saliera de su hábitat natural y se introdujera a la zona urbana”.

El venado permaneció bajo resguardo durante una noche, periodo en el que se le realizaron estudios radiográficos, se le brindó hidratación y se le aplicó medicación especializada para atender la miopatía por captura o estrés post captura, una condición frecuente en esta especie.

Una vez estabilizada y tras disminuir los efectos de la anestesia, la hembra fue liberada en un punto cercano a la zona donde fue localizada, respetando su rango hogareño natural. La liberación se realizó en coordinación con el OPD Bosque de La Primavera, con el objetivo de garantizar su adecuada reintegración al entorno natural.

El director de la UNASAM subrayó que el venado cola blanca es una especie difícil de mantener en cautiverio, ya que se trata de animales nerviosos cuyo confinamiento puede poner en riesgo su vida, por lo que la reintegración a su hábitat resulta fundamental.

El venado cola blanca (Odocoileus virginianus) es una especie de amplia distribución en el continente americano, presente en diversos ecosistemas que van desde bosques secos y selvas húmedas hasta zonas montañosas, desde Canadá hasta regiones subárticas.

Finalmente, la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco (UNASAM) exhortó a la población a no ofrecer alimento ni agua a ejemplares de fauna silvestre, a fin de evitar riesgos tanto para los animales como para las personas.

Está a disposición el número 33 31 38 30 98 se puede reportar fauna silvestre lesionada o en condición vulnerable y permitir su atención especializada y reintegración segura a la vida libre.