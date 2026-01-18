Impulsan consulta para fortalecer la crianza y el cuidado de niñas, niños y adolescentes

. .

Con el objetivo de escuchar, reconocer y atender las necesidades de quienes dedican su vida al cuidado y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes, se puso en marcha en Jalisco la consulta “Cuidando en y para la comunidad”.

Se trata de un ejercicio abierto de participación que busca recoger experiencias, inquietudes y retos de madres, padres y personas cuidadoras en todo el estado, con el fin de diseñar políticas públicas y herramientas de formación más efectivas.

iniciativa interinstitucional

La consulta es un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA Jalisco), con el propósito de garantizar entornos libres de violencia y acompañar a las familias mediante procesos de orientación acordes a sus realidades y contextos.

Fortalecimiento de la crianza positiva

El ejercicio funciona como una herramienta para promover la crianza consciente, positiva y libre de violencias en los hogares jaliscienses, colocando en el centro la voz de quienes ejercen labores de cuidado todos los días.

La información recabada permitirá:

-Diseñar contenidos digitales y talleres que atiendan dudas frecuentes de las personas cuidadoras.

-Ajustar políticas públicas relacionadas con el cuidado y la crianza.

-Identificar áreas de oportunidad y preocupaciones urgentes en las comunidades escolares.

Convocatoria abierta

La consulta es digital, sencilla y accesible, dirigida a todas las personas cuidadoras que radiquen en Jalisco. Se difunde a través de canales institucionales, centros escolares y aliados estratégicos, y permanecerá abierta hasta el 31 de marzo de 2026 en el enlace: https://goo.su/sJQ5wCs.

El llenado toma solo unos minutos y representa un primer paso para fortalecer comunidades más seguras, respetuosas y protectoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes.