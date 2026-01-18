Inhabilitan temporalmente estación de Mi Bici en el centro de Tlaquepaque por obras urbanas

Debido a los trabajos de mejoramiento urbano que se realizan en la calle Hidalgo, en el centro de San Pedro Tlaquepaque, la estación del sistema Mi Bici ubicada en el cruce de Hidalgo y 5 de Mayo permanecerá inhabilitada durante cuatro días.

La estación será retirada del lunes 19 al jueves 22 de enero, periodo en el que se llevarán a cabo labores de remozamiento en la zona como parte de un proyecto impulsado por el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

Durante este lapso, las personas usuarias del sistema podrán tomar y devolver bicicletas en estaciones cercanas, ubicadas a pocas cuadras del punto intervenido. Las estaciones alternas disponibles son Juárez y Progreso, Obregón y Donato Guerra, así como Emilio Carranza y Zaragoza.

Una vez concluidos los trabajos en el cruce de Hidalgo y 5 de Mayo, la estación de Mi Bici será reinstalada en el mismo sitio, en coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco.

La calle Hidalgo es una de las principales vialidades de acceso a la estación Tlaquepaque Centro de la Línea 3 del Tren Ligero, por lo que las obras se realizan en una zona de alta afluencia peatonal y de movilidad.