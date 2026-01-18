Registra Jalisco más de 1.9 millones de cambios de propietario de vehículos en 2025

. .

Durante 2025, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública, impulsó la actualización del padrón vehicular mediante facilidades administrativas y un descuento del 50 por ciento en el trámite de cambio de propietario. Gracias a estas medidas, se concretaron un millón 904 mil 700 movimientos en las recaudadoras estatales, con un promedio mensual de 158 mil 725 trámites.

El mes de diciembre destacó como el de mayor actividad, al registrar cerca de 247 mil operaciones, reflejo del interés de la ciudadanía en mantener en regla la tenencia de sus vehículos.

Impacto en la certeza jurídica y la seguridad patrimonial

El trámite de cambio de propietario garantiza certeza jurídica sobre la propiedad de los automóviles, previene conflictos legales futuros y facilita la compraventa de vehículos. Con ello se fortalece la seguridad patrimonial y la legalidad en la tenencia vehicular en el estado.

Además, la medida tuvo un efecto positivo en la recaudación estatal, que alcanzó un total anual de mil 335 millones 439 mil 897 pesos, con un promedio mensual de 111 millones 286 mil 658 pesos.

Estímulos para 2026

Con el objetivo de ampliar la regularización vehicular, en 2026 el descuento para el trámite de cambio de propietario aumentó a 70 por ciento, lo que permitirá a más contribuyentes mantener actualizado el registro de sus unidades y facilitar futuras operaciones de compraventa.

Requisitos y procedimiento

El cambio de propietario debe realizarse al momento de la compraventa del vehículo, mediante el endoso de la factura. Para evitar adquisiciones fraudulentas o con adeudos, es necesario agendar una cita en https://agendador-shp.jalisco.gob.mx y acudir a cualquiera de las 135 recaudadoras estatales con la siguiente documentación:

-Factura original y copias de secuencias en caso de refacturación.

-Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 90 días.

-Identificación oficial vigente.

-Tarjeta de circulación o último recibo de pago.

-Constancia de situación fiscal con vigencia no mayor a tres meses.

-Correo electrónico.

-Documento que acredite la legal estancia del vehículo (si aplica).

-Formato V1J y copia de la cita.

Compromiso institucional

Con estas acciones, la Secretaría de la Hacienda Pública refrenda su compromiso de modernizar y mantener actualizado el padrón vehicular, además de garantizar trámites accesibles y seguros para las y los ciudadanos de Jalisco.