Tlajomulco supera los 200 mdp de recaudación en la primera quincena de enero

El Gobierno de Tlajomulco, a través de la Tesorería Municipal, registra una recaudación estimada superior a los 200 millones de pesos por el pago del impuesto predial y el servicio de agua potable durante la primera quincena de enero.

Destaca la administración que esto es el resultado del cumplimiento responsable de la ciudadanía y de la implementación de mecanismos que facilitan el pago de contribuciones.

Como parte de estas estrategias, la Tesorería ha impulsado la modalidad de autopago, que permite a las y los contribuyentes realizar sus trámites de forma ágil, rápida y segura, sin necesidad de descender de su vehículo.

Este servicio se encuentra disponible en el Centro Administrativo Tlajomulco Cabecera (CAT Cabecera) y en el Centro Administrativo de la Zona Valles (CAT Valles).

El tesorero municipal, Christian Castro Castro, explicó que para utilizar esta modalidad únicamente se requiere presentar el número de cuenta de predial o de agua potable, y realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito, ya que no se acepta efectivo.

“Desde su vehículo, sin necesidad de bajarse, únicamente con las cuentas de predial o de agua potable y con pago mediante tarjeta de crédito o débito. En estos módulos no aceptamos efectivo y el servicio está funcionando de manera eficiente; las personas no tardan más de 10 a 15 minutos en realizar su trámite”, señaló.

El funcionario detalló que, al corte del 15 de enero, la recaudación obtenida representa un incremento del 11 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que confirma una tendencia positiva en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

“Son cifras alentadoras que confirman la confianza de las y los contribuyentes y el buen comportamiento de la recaudación municipal en los últimos años”, añadió.

Finalmente, destacó que los recursos captados por concepto de predial y agua potable son fundamentales para fortalecer el gasto público municipal, ya que se traducen en obras, servicios y acciones que impactan de manera directa en la calidad de vida de las familias de Tlajomulco.