Diputados dan “luz verde” a la terna de aspirantes a Fiscal Estatal Anticorrupción

Sesionó la Comisión de Justicia. Presidió la diputada de MC, Adriana Medina Ortiz.

La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso aprobó en forma unánime la terna de aspirantes para elegir al próximo Fiscal Estatal Anticorrupción.

La terna la componen Tatiana Anaya, actual consejera jurídica del gobernador; Eduardo Cipriano Manzanilla, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud; y Ricardo Sánchez Beruben, ex coordinador del Gabinete de Seguridad en la gestión del gobernador Enrique Alfaro.

La diputada de MC, Adriana Medina Ortiz, presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso, informó que la mañana de este lunes llegaron al Congreso los exámenes de control de confianza de los tres candidatos al cargo, por lo que todos cumplen los requisitos y son elegibles al puesto.

“La terna que mandó el gobernador estaba pendiente que tuviera los exámenes de control de confianza, hoy por la mañana nos llegaron estos exámenes, cumplen con los requisitos establecidos por la ley, quiere decir que esta terna ya, aparte de que cumple con los requisitos, son de los mejor evaluados y ya queda a consideración de cada diputado por quien va a votar para fiscal”, expresó.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, integrante de la Comisión de Seguridad y Justicia, explicó que, si no se llega a los 26 votos, el gobernador tendrá que enviar una segunda terna. De no llegar al voto calificado en un segundo intento, entonces, se hará un sorteo y se elegirá a uno de los integrantes de las dos ternas.

Enrique Velázquez dijo que se debe elegir como fiscal a alguien que no sea empleado del gobierno de Jalisco. Ese requisito solo lo cumple Ricardo Sánchez Beruben.

“Yo sigo creyendo que es una parte muy importante para poder tener un marco jurídico mucho mas adecuado y sobre todo que exista una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero tenemos que buscar el perfil de las personas que ocupen ese espacio, que no sean empleados de gobierno. Yo sí creo que es una parte importante”, subrayó.

El Congreso de Jalisco convocó a sesión para este martes, a fin de votar a quien será el próximo fiscal anticorrupción. Se necesitan 26 de los 38 votos del total de los diputados.