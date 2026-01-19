Frena Tlajomulco adhesión al SIAPA ante incertidumbre financiera del organismo

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, informó que el municipio mantiene en suspensión su adhesión al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), a la espera de un diagnóstico financiero y operativo que permita determinar si el organismo cuenta con las condiciones necesarias para asumir la infraestructura hidráulica local.

El alcalde explicó que la decisión responde a la necesidad de proteger los recursos públicos y evitar que la incorporación al sistema intermunicipal genere un impacto negativo tanto para el SIAPA como para los habitantes del municipio.

“Consideramos que no puede adherirse el municipio en esta etapa hasta que tengamos claridad en qué situación está parado el SIAPA y qué condiciones hay para podernos recibir, si no lo que vamos a hacer es contribuir más a la afectación del propio SIAPA en lugar del beneficio y eso sería un detrimento también de los propios ciudadanos, queremos irnos con calma, lo que estamos esperando es que el SIAPA nos presente su análisis y a partir de ello tomar la definición”, afirmó.

Velázquez Chávez señaló que el plan hídrico de Tlajomulco implica una inversión estimada en alrededor de mil millones de pesos, destinada a infraestructura y equipamiento para garantizar el abasto de agua. En ese contexto, advirtió que transferir la operación al SIAPA sin certeza financiera podría frenar los avances logrados por el municipio.

El edil detalló que el análisis en curso se centra en la capacidad presupuestal del organismo intermunicipal para asumir nuevas responsabilidades. Mientras tanto, Tlajomulco continuará con inversiones propias para no interrumpir los proyectos en marcha.

“Por lo pronto ya tenemos 200 millones de pesos que le estamos destinando nosotros para seguir avanzando en el tema de infraestructura”, precisó.

La incorporación al SIAPA, explicó, podría retomarse en una etapa posterior, una vez que el municipio cuente con mayor infraestructura instalada o si el propio organismo manifiesta formalmente su capacidad para absorber el sistema local.

Como consecuencia de esta decisión, algunos proyectos que estaban contemplados dentro del esquema de incorporación quedarán suspendidos temporalmente. El alcalde indicó que se trata de dos polígonos: Chapala y la zona Valle, que incluían trabajos en 22 colonias.

Velázquez Chávez insistió en que la postura del Ayuntamiento no es de rechazo, sino de cautela, y subrayó que el objetivo es garantizar la continuidad del servicio y el uso responsable de los recursos públicos.