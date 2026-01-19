Próxima semana se alcanzará meta de entregar 20 mil tarjetas Única al día, considera Diego Monraz

Módulo para entrega de la Tarjeta Única. FOTO: @SecDiegoMonraz

Inició este lunes 19 de enero la entrega de la Tarjeta Única al estilo Jalisco, que entre otros beneficios, permitirá a los usuarios de camiones urbanos acceder a una tarifa preferencial de 11 pesos una vez que entré en vigencia, en el mes de abril, el aumento al costo del pasaje.

Reportes en redes sociales y medios de comunicación señalan que en los módulos instalados por el Gobierno del Estado para efecto de la entrega del plástico, varias personas se quejaron por retrasos y que incluso, hubo quienes esperaron más de dos horas y media para recibir el carnet.

En entrevista a Radio Metrópoli en el Parque San Jacinto, al oriente de Guadalajara, en donde se dispuso un macromódulo, el titular de la Secretaría de Transporte (Setran), Diego Monraz, reconoció que “esta semana probablemente no lleguemos a los 20 mil diarios, pero a partir de la próxima semana seguramente sí”, en referencia al número de tarjetas que el Gobierno de Jalisco prevé expedir.

El funcionario estatal informó que “el Internet tardó en arrancar, pero ya arrancó, ya se están entregando tarjetas”, y aseguró que en los módulos de los Dos Templos y en el de Zapopan Centro, el trámite ya era muy ágil, luego de que ciudadanos reportaron que hubo inconvenientes en el sistema que retrasaron la entrega un par de horas .

El titular de la Secretaría de Transporte en uno de los módulos de la Tarjeta Única. FOTO: @SecDiegoMonraz

“Venimos de ahí (de los Dos Templos y de Zapopan); ahora estoy aquí (en San Jacinto) supervisando personalmente cómo está la entrega y pues vemos a la gente pues lista para recibir su tarjeta”. agregó el secretario de Transporte.

El Gobierno del Estado prevé expedir un millón 500 mil tarjetas en 75 días y había asegurado que la entrega se haría de manera rápida.

Las autoridades recomiendan que las personas que van a recoger su tarjeta se presenten con documentación completa, es decir tres copias del comprobante de la cita generado en el prerregistro y una copia de su identificación oficial.