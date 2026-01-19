Zapopan lanza campaña de Matrimonios Colectivos Gratuitos 2026

Con el propósito de brindar certeza jurídica, fortalecer el patrimonio familiar y garantizar derechos fundamentales, el Gobierno de Zapopan llevará a cabo durante febrero de 2026 la campaña de Matrimonios Colectivos Gratuitos, dirigida a todas las parejas interesadas en formalizar su unión civil.

Matrimonios Colectivos 2026 (Cortesía)

La iniciativa, coordinada por la Dirección del Registro Civil, estará vigente del 1 al 28 de febrero bajo el lema “Si nos organizamos, nos casamos todas y todos”, y permitirá realizar el trámite de matrimonio sin costo en cualquiera de las oficialías del municipio.

La directora del Registro Civil de Zapopan, Rosa Patricia Rivera Zúñiga, explicó que la campaña está abierta a personas mayores de 18 años, sin importar su lugar de origen, siempre que acudan a una oficialía zapopana en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 horas.

“Esta campaña de matrimonios colectivos gratuitos 2026 es para todas y todos los ciudadanos. Febrero es el mes del amor y aprovechamos para invitar a las parejas a que realicen su trámite”, señaló la funcionaria.

Rivera Zúñiga destacó que el programa representa un ahorro cercano a los dos mil pesos por pareja, ya que incluye de manera gratuita el trámite de matrimonio civil, los análisis clínicos, la plática prematrimonial impartida por el DIF Zapopan y la expedición del acta correspondiente.

“El beneficio es importante porque no se pagan actas, análisis ni pláticas. Todo el proceso es gratuito, por lo que ya no hay pretexto para no casarse”, afirmó.

La directora subrayó que el matrimonio civil brinda beneficios clave para las familias, como seguridad jurídica, protección del patrimonio, acceso a servicios de salud y derechos en materia sucesoria.

“Casarse es fundamental porque da certeza jurídica, protege el patrimonio familiar y garantiza derechos para la pareja y los hijos, especialmente en temas de herencias y juicios sucesorios”, puntualizó.

Como parte de la campaña, se prevé la realización de una ceremonia colectiva, cuya fecha será definida próximamente, y que contará con la participación del Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade.

Durante febrero de 2025, el Gobierno de Zapopan otorgó 544 actas de matrimonio gratuitas, cifra que se busca superar en esta edición con una mayor participación ciudadana.

Las parejas interesadas pueden acudir a cualquiera de las oficialías del Registro Civil ubicadas en colonias como Ciudad Granja, Las Águilas, Chapalita, San Juan de Ocotán, Santa Ana Tepetitlán, entre otras. El listado completo de sedes y direcciones puede consultarse en el portal oficial del Gobierno de Zapopan.